20 октября по всей Украине пройдут веерные отключения электричества

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20 октября по всей территории Украины будут проведены стабилизационные отключения электричества. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и компания «Укрэнерго».

Причиной является дефицит мощности в энергосистеме после российских атак по энергетическим объектам Украины, заявила «Укрэнерго».

Сегодня, 19 октября, враг, который не может конкурировать на поле боя с ВСУ, снова атаковал гражданскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому завтра мы применим контролируемые просчитанные ограничения потребителей, которые нужно осуществить, чтобы система работала сбалансированно.

Ограничения будут вводиться с семи часов утра до 11 часов вечера. Где и в какое время, будет объявлено на сайтах областных операторов распределительных сетей (облэнерго). Ожидается, что продолжительность отключения в одной зоне составит не больше четырех часов.

Также с завтрашнего дня в украинских городах будет ограничено использование уличного освещения, добавил Тимошенко.

Виталий Кличко, мэр Киева, где 20 октября начнется отопительный сезон, попросил владельцев магазинов, кафе и ресторанов экономить на освещении вывесок. Начальник военной администрации Одесской области Максим Марченко заявил, что на предприятиях также будут отключать электроэнергию. В Николаеве, по словам мэра Александра Сенкевича, 20 октября на 60% уменьшат количество троллейбусов на улицах и отключат светофоры.

Россия начала регулярно атаковать энергетические объекты Украины после взрыва на Крымском мосту, произошедшего 9 октября. Российские власти обвинили в организации взрыва украинские спецслужбы.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от российских ударов пострадала треть электростанций Украины. 19 октября, по его словам, были атакованы еще три энергетических объекта.

Ранее из-за обстрелов энергетической инфраструктуры власти Украины уже просили жителей страны ограничить потребление электроэнергии.

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