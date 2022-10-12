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Виктор Коротаев / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

ФСБ объявила, что установила «организаторов и соучастников ». Восемь подозреваемых по делу задержаны. Ведомство совместно со Следственным комитетом России установили, что организатором взрыва 8 октября было Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, а также «сотрудники и агентура».

Всего ведомство установило 12 подозреваемых в причастности к взрыву. Из сообщения ФСБ известны имена лишь семерых подозреваемых: граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, Владимир Злоба, граждане Грузии Сандро Иносаридзе и «брокер по имени Леван», а также гражданин Армении Артур Терчанян. Также сообщается о причастности к взрыву пяти россиян, имена которых не разглашаются. Их задержали вместе с тремя гражданами Украины и Армении.

По версии следствия, бомбу привезли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению, замаскировав под строительную пленку. По данным ФСБ, взрывное устройство было «закамуфлировано» в рулоны с пленкой на 22 паллетах общим весом 22,8 тонны.

В начале августа, сообщила ФСБ, бомбу отправили из порта Одессы в болгарский город Русе. Из Болгарии груз переправили в грузинский порт Поти, а затем — в Армению. С 29 сентября по 3 октября его растаможили в ереванском терминале «Трансальянс», а 4 октября он пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска Верхний Ларс. Еще через два дня взрывное устройство было доставлено на оптовую базу Армавира в Краснодарском крае, где 7 октября паллеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. Около 6:00 мск 8 октября при пересечении Крымского моста грузовик взорвали.

9 октября о похожем маршруте движения бомбы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

При подготовке взрыва документы на перевозку взрывного устройства дважды менялись, утверждает ФСБ. Фотографии этих документов опубликовали СМИ. Последним получателем груза в них указана несуществующая фирма в Крыму. По данным ведомства, контролировал передвижение взрывного устройства и поддерживал контакт с участниками схемы транспортировки сотрудник ГУР, представлявшийся «Иваном Ивановичем» и использовавший виртуальный анонимный номер, а также номер, зарегистрированный на жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.

Российские СМИ опубликовали видео досмотра фуры со взрывчаткой и рентгеновский снимок ее содержимого. Материалы ФСБ среди прочих опубликовало РИА Новости. При этом более длинная версия видео уже публиковалась телеграм-каналом Mash в день взрыва, а между снимком и роликом нашли несоответствия.

Как отмечает -аналитик Оливер Александер, на видео запечатлен один грузовик, а на снимке с замаскированной взрывчаткой — другой. Он обратил внимание в том числе на разное количество колес у машин: у первой под прицепом их пять с каждой стороны, у второй — четыре. По словам аналитика, на записи с камер видеонаблюдения попал грузовик International ProStar. Ранее Baza сообщала, что именно такая машина была у Юсубова.

Предполагается, что на фото с рентгеном попала не взорвавшаяся фура, а второй грузовик — DAF с грузинскими номерами, на котором, согласно сообщению ФСБ, взрывное устройство пересекло границу Грузии и России. Его фотографии ранее публиковали телеграм-каналы.

В ГУР Минобороны Украины отказались комментировать заявления ФСБ, назвав деятельность ведомства «чушью». «Вся деятельность ФСБ и Следственного комитета (России) — чушь. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что (они) еще никакой визитки в районе Крымского моста не нашли», — заявил украинскому изданию «Суспiльне» представитель ГУР Андрей Юсов.