Война Двести сорок первый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 октября читайте здесь.

Главные новости:

Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины. Местные власти сообщают о взрывах в Ровенской, Киевской, Одесской, Черниговской, Кировоградской, Волынской, Хмельницкой областях.

Зеленский заявил, что Россия пытается блокировать «зерновую сделку». По его словам, из-за действий России сейчас в «искусственной очереди» находятся более 150 украинских судов с зерном.

Продюсера Александра Роднянского, выступающего против войны, внесли в список «иноагентов». Также этот статус получили журналисты Михаил Зыгарь, Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.

Жителей приграничных районов Белгородской области переселят в Подмосковье — в одном из местных санаториев готовы принять 500 человек, заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

В России в рамках «частичной мобилизации» призвали уже 260 тысяч человек, заявил замминистра обороны на встрече с депутатами Госдумы.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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