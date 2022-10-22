Война Двести сорок первый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 октября читайте здесь.
Главные новости:
- Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины. Местные власти сообщают о взрывах в Ровенской, Киевской, Одесской, Черниговской, Кировоградской, Волынской, Хмельницкой областях.
- Зеленский заявил, что Россия пытается блокировать «зерновую сделку». По его словам, из-за действий России сейчас в «искусственной очереди» находятся более 150 украинских судов с зерном.
- Продюсера Александра Роднянского, выступающего против войны, внесли в список «иноагентов». Также этот статус получили журналисты Михаил Зыгарь, Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.
- Жителей приграничных районов Белгородской области переселят в Подмосковье — в одном из местных санаториев готовы принять 500 человек, заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
- В России в рамках «частичной мобилизации» призвали уже 260 тысяч человек, заявил замминистра обороны на встрече с депутатами Госдумы.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Институт изучения войны — о ситуации на фронте на 21 октября
- Российские войска начали отступление с запада Херсонской области. Вероятно, они намерены растянуть его на несколько следующих недель, но этому могут помешать ВСУ, если решат атаковать.
- Южное оперативное командование Украины заявило 21 октября, что российские силы «довольно активно» перебрасывают боеприпасы, военную технику и некоторые подразделения на паромах с западного берега Днепра на восточный.
- Российские военные, скорее всего, попытаются взорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой отход из Херсона и не дать украинским войскам преследовать себя вглубь Херсонской области.
- Президент РФ Владимир Путин явно ставит условия для продолжения затяжной войны в Украине, а не для урегулирования конфликта путем переговоров или отступления. 21 октября он подписал указ о создании «координационного совета» при правительстве РФ для улучшения федеральной координации в военное время.
Спутник компании Maxar Technologies запечатлел линию укреплений, возведенную наемниками ЧВК Вагнера в Луганской области
Смотрите наше видео о «Линии Пригожина»
«Укрэнерго» объявил об ограничении потребления электроэнергии в Украине
Сегодня, 22 октября, утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем применявшаяся накануне 21 октября.
Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.
Минобороны РФ ведет массированные ракетные обстрелы украинских городов с 10 октября. В Кремле это называют ответом на взрыв на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, организовали спецслужбы Украины.
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О ситуации в регионах Украины на утро 22 октября
- Утром в субботу воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.
- Местные власти сообщают о взрывах в Ровенской, Киевской, Одесской, Черниговской, Кировоградской, Волынской, Хмельницкой областях. В Киевской области работает ПВО.
- В ночь на 22 октября российские военные нанесли удар по Черкасской области.
- В Днепропетровской области обстрелу подверглись Марганецкая и Никопольская общины. В Никополе повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Почти тысяча семей осталось без света.
Белгородская и Курская области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 6 ноября.
19 октября Владимир Путин подписал указ о военном положении на аннексированных территориях Украины, а также специальном режиме «среднего уровня реагирования» в приграничных областях, в том числе Белгородской и Курской.
Этот режим подразумевает усиленную охрану общественного порядка, перевод на особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики. Также предусматривает возможность временного отселения жителей, ввода особого режима въезда и выезда, ограничения передвижений по территории, в том числе на транспорте.
Бахмут, 21 октября
Сын Михаила Фридмана назвал себя украинцем и попросил отменить наложенные на него санкции. Об этом он сказал в видео, записанном по-английски в Дубае.
Украина признала, что Россия «временно оккупировала» Ичкерию. Рассказываем о прошлом и настоящем этого сепаратистского проекта
Рассказываем в подкасте «Что случилось»:
— Как появился и был ликвидирован проект независимой Чечни?
— Чем сейчас занимаются ее сторонники?
— Насколько успешно они борются за влияние на диаспору с Рамзаном Кадыровым?
Гостями этого выпуска стали правозащитник Александр Черкасов и журналист Григорий Шведов.
Кстати, это экспериментальный — двойной! — эпизод подкаста. Вы можете послушать его целиком или одну из двух частей. Первая (об истории Ичкерии) начинается с 03:40. Вторая часть посвящена актуальной деятельности ичкерийских структур — случайте ее с 36:55.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.
- За сутки противник нанес пять ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстрелам подверглись районы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Купянск; Бахмут, Отрадовка, Марьинка, Зеленополье Донецкой области; Запорожье, а также Нововоскресенское на Херсонщине.
- Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск России и Беларуси. По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными есть единичные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и высокомерного отношения россиян к белорусам.
- По имеющейся информации, значительная часть населения Херсона выехала из города. Российские военные, оставшиеся в городе, переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в брошенные квартиры. Противник готовит Херсон к уличным боям.
- С 21 октября российские военные проводят мероприятия по высвобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала. В городе Энергодар россияне грабят брошенные квартиры и гостиницы, в которых они проживали.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов. Поражены три опорных пунктов и десять районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также три позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения ПВО сбили российский самолет Су-25 и беспилотник типа «Орлан-10».
- Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитный ракетный комплекс С-300, артиллерию противника на огневых позициях и еще пять важных целей.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 241-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» возобновляет онлайн-трансляцию, в которой будет следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями. Спасибо, что читаете нас.
Хронику прошедшего дня смотрите здесь.