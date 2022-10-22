СМИ сообщили, что в московских школах, больницах и жилых домах стали готовить бомбоубежища к «приему укрываемых»

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В Москве начали проверять состояние бомбоубежищ в школах, пишет издание «Подъем» со ссылкой на неназванных сотрудников профильных компаний.

«Отдельного распоряжения нам, естественно, никто не показывал, но устно говорили, что прошло указание привести в рабочее состояние бомбоубежища. На данный момент в четырех школах в центре Москвы (Пресня и Кутузовский, и район „Добрынинской“/ „Октябрьской“) готовим канализационные стоки, настраиваем электричество», — сказал собеседник издания.

По его словам, состояние бомбоубежищ в школах «запущенное»: «Сами понимаете, никто ими не пользовался».

Ранее подписчики издания «Сота» рассказали, что Департамент образования Москвы поручил оборудовать бомбоубежища в подведомственных ему учреждениях.

14 октября «Сота» сообщила, что одно из московских ТСЖ уведомило жильцов о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых». В уведомлении говорилось, что «мероприятия по повышению готовности мер коллективной защиты» проводятся после совещания с участием заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова.

19 октября «Сота» написала со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы, что городские больницы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах. Такое распоряжение распространил Департамент здравоохранения Москвы, утверждал собеседник «Соты». Депздрав назвал данную информацию ложной.

При этом 21 октября Baza рассказала, что как минимум в нескольких московских больницах и поликлиниках начали готовить укрытия в подвалах. В тех учреждениях, где подвальные помещения не использовались, туда стали проводить свет, связь, закупать фонари, одноразовую посуду и воду, писало издание.

Кроме того, 21 октября The Village со ссылкой на источник в столичной мэрии сообщил, что Департамент соцзащиты Москвы заказал разработку дизайна указателей для бомбоубежищ.

Летом депутат Мосгордумы Евгений Ступин попросил властей Москвы назвать ему адреса бомбоубежищ в районах проживания его избирателей. Однако в мэрии ответили, что это засекреченная информация.