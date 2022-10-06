На жителя Пензы завели первое в России уголовное дело об «уклонении от мобилизации». Юристы называют его незаконным и показательным «Медиазона» рассказывает главное, что известно об этом деле

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Архив Марии Моисеевой / «Медиазона» (компания-учредитель издания «Медиазона» (ООО «ЗП») объявлена в России «иностранным агентом»

28 сентября Зареченский межрайонный следственный отдел СК по Пензенской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего Максима Моисеева по части 1 статьи 328 УК РФ — уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. По версии следствия, он дважды отказался прийти в военкомат, хотя не имел на это «уважительных причин и оснований».

Мария, жена Максима Моисеева, рассказала « », что повестка ее мужу пришла во второй половине сентября. В постановлении на обыск говорится, что это было 23 число. По словам Марии, в повестке был неправильно указан год рождения, поэтому Максим решил не идти в военкомат. Вскоре его вызвали повторно — на этот раз он не пошел из-за того, что у него обострилась хроническая язва желудка, пояснила Мария.

28 сентября было возбуждено уголовное дело. В постановлении говорилось, что подозреваемый уклонился от призыва, предвидя «возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушений нормальной управленческой деятельности государственных органов по форсированию Вооруженных сил и желая этого». У Моисеева «возник умысел, направленный на уклонение от прохождения военной службы», хотя он не имел на это «уважительных причин и оснований», также отмечалось в постановлении.

В тот же день 28 сентября Моисеева объявили в розыск, а 3 октября его задержали в доме у тещи, в селе Ахлебиновка Пензенской области. Ордер на обыск дома был подписан председателем Пензенского районного суда Александром Пронькиным. Мария Моисеева подчеркивает, что обыск провели незаконно: «Постановление датировано 5 июля, а обыск проходил 3 октября. Мало того, там ошибка в адресе и фамилии собственницы Натальи Вечкасовой: указана ее старая фамилия Мурнаева. И они по этому документу от 5 июля зашли, обыскали дом и постройки, выломали дверь в бане», — рассказала Мария.

Задержание Максима Моисеева mz-video

После задержания, в котором участвовали четверо омоновцев и трое мужчин в гражданском, Моисеева доставили в изолятор временного содержания, где он провел два дня. Вечером 5 октября его отпустили под подписку о невыезде.

Мария Моисеева утверждает, что ее муж ни от кого не пытался скрыться. «Его никто не терял, все местные наши менты его прекрасно видели, телефон у него был в сети, ему все могли звонить», — сказала она.

Юристы коалиции «Призыв к совести» считают, что уголовное дело в отношении Моисеева противоречит закону и является показательным, поскольку, согласно разъяснениям Верховного суда, статья 328 УК РФ применима только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. Максим Моисеев служил в войсках ПВО в 2008 году.

«В разъяснении Пленума Верховного суда о практике привлечения по 328-й статье черным по белому написано: субъектом преступления является призывник, а не гражданин, пребывающий в запасе», — пояснил «Медиазоне» один из юристов коалиции.

По его словам, единственное, что можно сделать, чтобы применить эту статью к тем, кто подлежит мобилизации, — внести изменения в постановление Пленума Верховного суда. «С этого момента ее можно будет применять к тем, кто состоит в запасе. Но обратной силы такие изменения не имеют: к тем, кто нарушил этот закон до внесения изменений, они применяться не могут», — подчеркнул юрист.

Решение СК возбудить уголовное дело по статье вопреки закону, по мнению собеседника «Медиазоны», является «беспределом нового уровня», однако он не считает, что дело Моисеева непременно дойдет до суда.

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Не надо идти на войну

Объясняем еще раз (и максимально понятно), как не попасть на войну. Отправьте эту инструкцию «Медузы» своим близким и друзьям в России