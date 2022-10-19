Создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин рассказал о строительстве укреплений и формировании «ополчения» в Белгородской области

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Бизнесмен Евгений Пригожин, недавно признавшийся в создании частной военной компании Вагнера, заявил, что его представитель занимается строительством «оборонительных сооружений» и формированием «народного ополчения» в Белгородской области.

Мы уже активно работаем с Белгородской областью, куда еще две недели назад я отправил своего представителя — Героя России . Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области. Несколько предприятий производит там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК «Вагнер» обучают граждан, которые будут защищать границы области. Безусловно, мы готовы оказать всевозможную поддержку и другим областям, которым необходимо позаботиться о своей обороне.

Пригожин заявил об этом на странице своей компании «Конкорд» во «Вконтакте», отвечая на вопрос издания «Новый день» о так называемой «линии Вагнера», или «линии Пригожина», которую бойцы ЧВК Вагнера сейчас возводят в аннексированной Луганской области.

Какова будет численность «ополчения» Белгородской области и кто в него войдет, Пригожин не уточнил.

14 октября о создании «ополчения» в Белгородской области сообщило подконтрольное Пригожину РИА ФАН. Андрей Богатов, который родился в Белгородской области, заявил, что «ополчение» будет состоять из добровольцев.

Обстановка достаточно спокойная, пока. На границе, «в серой зоне» есть сложности, постоянные обстрелы. Десятикилометровая зона стала уже по сути зоной отчуждения. Нам необходимо уже браться за ум: создавать отряды самообороны, копать укрепрайоны и создавать систему обороны. Конечно, Министерство обороны занимается своим делом, но мы здесь свои, мы здесь местные. И нам нужно думать уже о своих семьях, о своем ополчении, которое будет защищать непосредственно свои дома.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о военном положении на аннексированных территориях Украины.

Согласно указу, специальные режимы вводятся и в регионах России. В приграничных областях (в том числе Белгородской) — , в Центральном и Южном федеральных округах — , в остальных субъектах РФ — .

Белгородская область с начала войны подвергается обстрелам, которые в последнее время участились. Так, 14 октября в области приостановили движение поездов из-за сбитых ракет. В тот же день в результате обстрела в Белгороде загорелась подстанция, а на следующий день — нефтебаза. Из-за регулярных обстрелов власти региона досрочно объявили каникулы в школах.