В Белгороде после обстрела загорелась подстанция. Часть города временно осталась без электричества

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В Белгороде в результате обстрела загорелась электрическая подстанция, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания.

Вскоре он сообщил, что пожар на подстанции потушен.

В соцсетях появилось видео, на котором снято попадание снаряда в подстанцию.

Видео содержит ненормативную лексику.

В результате аварии без электричества остались жители одного из спальных районов Белгорода, сообщило местное издание Go31 со ссылкой на читателей.

Обновлено. В Белгороде возобновили подачу электричества, сообщил Вячеслав Гладков.

11 октября губернатор Белгородской области уже сообщал об обстреле подстанции. По его словам, тогда две тысячи человек остались без электричества.

Белгородская область с начала войны подвергается обстрелам, в последнее время они усилились. 14 октября в регионе временно приостановили движение поездов из-за сбитых ракет и решили досрочно объявить каникулы во всех школах (они начнутся с 17 октября).

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