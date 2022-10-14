Война Двести тридцать третий день

КГБ Беларуси опровергло заявление главы МИД республики Владимира Макея о введении в стране режиме контртеррористической операции (КТО). В КГБ указали, что именно эта структура по законам Беларуси объявляет режим КТО и ничего подобного сделано не было.

Александр Лукашенко на вопрос журналистов ответил так (цитата по «Белта»):

Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано: в связи с обострением введем режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану.

Лукашенко также сообщил, что режим «повышенной террористической опасности» введен «в связи с обострением ситуации по периметру наших границ».

Режим КТО и режим повышенной террористической опасности регламентируются разными документами и отличаются друг от друга в том числе полномочиями, которые получают правоохранительные органы.