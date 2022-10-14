Война Двести тридцать третий день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 октября читайте здесь.
Главные новости последних часов:
- Представитель силовых структур ЛНР, аннексированной части Луганской области, заявил, что основные подразделения ВС Украины ночью начали покидать Бахмут. Другие источники эту информацию пока не подтвердили.
- «Известия» со ссылкой на главу МИД Беларуси сообщили, что в стране введен режим контртеррористической операции. В КГБ Беларуси это опровергли.
- Суд в Симферополе арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту.
- В результате обстрела Николаева российскими войсками в ночь на 14 октября погибли семь человек, сообщил глава области Виталий Ким.
- Власти аннексированного Россией Мариуполя заявили, что украинские войска выпустили две ракеты по порту, который успешно сбила система ПВО.
- В Белгородской области приостановили движение поездов из-за сбитых ракет.
- Французская компания Danone приняла решение продать российский бизнес по производству молочных продуктов.
- В ночь на 14 октября в России вновь пытались поджечь военкоматы — в Воткинске (Удмуртия) и башкирском селе Архангельское.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Власти аннексированного Россией Мариуполя заявили, что украинские войска выпустили две ракеты по порту, который успешно сбила система ПВО.
«Просим горожан соблюдать спокойствие — город под надежной защитой», — цитирует РИА Новости заявление администрации, назначенной после российской оккупации Мариуполя.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
КГБ Беларуси опровергло заявление главы МИД республики Владимира Макея о введении в стране режиме контртеррористической операции (КТО). В КГБ указали, что именно эта структура по законам Беларуси объявляет режим КТО и ничего подобного сделано не было.
Александр Лукашенко на вопрос журналистов ответил так (цитата по «Белта»):
Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано: в связи с обострением введем режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану.
Лукашенко также сообщил, что режим «повышенной террористической опасности» введен «в связи с обострением ситуации по периметру наших границ».
Режим КТО и режим повышенной террористической опасности регламентируются разными документами и отличаются друг от друга в том числе полномочиями, которые получают правоохранительные органы.
В Николаевской области вновь объявлена воздушная тревога. Также воздушная тревога объявлена в Одессе, Полтавской и Сумской областях.
В результате обстрела Николаева российскими войсками в ночь на 14 октября погибли семь человек, сообщил глава областной госадминистрации Виталий Ким.
Пять человек удалось достать живыми из-под завалов жилого дома, обрушившегося из-за ракетного удара, написал Ким.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
В КГБ Беларуси заявили, что режим контртеррористической операции в стране не вводился
«На территории республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — заявил источник агентства «Белта» в КГБ.
Собеседник информагентства отметил, что по законодательству Беларуси именно КГБ принимает решение об объявлении режима контртеррористической операции.
О том, что в Беларуси объявлен режим контртеррористической операции написали российские «Известия» со ссылкой на главу МИД Беларуси Владимира Макея. В интервью изданию он заявил, что такое решение было принято властями Беларуси после сообщений о возможных «провокациях» со стороны «сопредельных государств».
Музыкант Николай Расторгуев из «Любэ» теперь под европейскими санкциями. Рассказываем историю этой группы — и ее романа с путинизмом
6 октября Европейский союз ввел персональные санкции в отношении лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева — за членство в Общественном совете при Минобороны РФ и активную поддержку войны в Украине.
Считается, что «Любэ» — любимая группа Владимира Путина. Возможно, эта любовь и сделала музыкальный коллектив одним из главных символов путинской России.
В этом выпуске подкаста «Что случилось» говорим о творческой эволюции группы «Любэ» и сотрудничестве с властью. Наш собеседник — музыкальный журналист Денис Бояринов.
Представитель силовых структур ЛНР, аннексированной части Луганской области, заявил ТАСС, что основные подразделения ВС Украины ночью начали покидать Артемовск (так до 2016 года назывался Бахмут). «Союзные войска» готовятся войти в город, добавил он.
Из других источников подтверждения информации о выходе украинских войск из Бахмута нет.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Замглавы администрации аннексированной Россией Херсонской области Кирилл Стремоусов вновь призвал жителей временно покинуть регион, сообщает ТАСС. Эвакуироваться, объявил он, необходимо «для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от ВСУ».
По словам Стремоусова, Киев под предлогом восстановления энергоснабжения хочет добиться прорыва Каховской дамбы, есть реальная угроза подтопления.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Вчера глава Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России посодействовать в выезде местных жителей в регионы РФ для отдыха или учебы. Правительство РФ пообещало обеспечить жителей Херсонской области бесплатным жильем в регионах России.
Президент РФ Владимир Путин сегодня принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Астане. Заседание проходит «в узком составе», как это называют государственные российские СМИ. В нем не участвует президент Молдовы, сославшаяся на «загруженность рабочего графика», и представители Украины.
«Avtozak LIVE» пишет, что прошедшей ночью в России пытались поджечь два военкомата.
В Удмуртии бросили бутылку с зажигательной смесью в открытую форточку Воткинского военкомата. В Башкирии тем же способом пытались поджечь кабинет военно-учетного стола в селе Архангельское. В обоих случаях поджигателям удалось скрыться.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов вчера заявил «Парламентской газете», что Минобороны совершило «жест доброй воли» и отсрочка от мобилизации предоставляется теперь отцам трех несовершеннолетних детей, а не четырех, как требовалось раньше.
По словам Картаполова, новые правила прописаны только в документах для служебного пользования и нигде официально не опубликованы.
Глава «Агоры» Павел Чиков напомнил в своем телеграме, что в соцсетях уже несколько дней распространяется некий документ об отсрочке для отцов троих несовершеннолетних детей, якобы изданный Минобороны РФ с грифом «для служебного пользования» (ДСП). Подлинность этого документа сомнительна, отметил Чиков. «Отсрочки могут предоставляться на основании закона либо указа президента. Таких нормативных актов принято не было», — написал глава «Агоры».
«Граждане, подлежащие призыву, сослаться ни на слова депутата, ни на дспшные указания из интернета с грамматическими ошибками в военкомате и в суде не смогут», — предупредил он.
На рассмотрение Госдумы группой депутатов от КПРФ в конце сентября был внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для мужчин, «имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет (или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность) либо имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет». Однако, по состоянию на 14 октября, до стадии рассмотрения он не дошел.
Danone продает российский бизнес
Французская компания Danone приняла решение «передать контроль в бизнесе по производству молочных продуктов в России», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз. Кто станет новым владельцем российских активов Danone и другие параметры сделки пока не раскрываются.
Danone входит в тройку крупнейших производителей молочных продуктов в России.
После начала российского вторжения в Украину более 1,2 тысячи иностранных компаний объявили о приостановке работы в России или об уходе с российского рынка.
Сервисы российского холдинга VK вновь появились в магазине приложений App Store
Для скачивания снова доступны приложения соцсети «ВКонтакте», а также сервисы «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Звонки», «VK Мессенджер», «Почта.Mail.ru» и «Облако Mail.ru», «Маруся» и «Юла».
Приложения заблокировали в App Store 26 сентября. Apple объяснила это решение тем, что мажоритарными владельцами разработчиков сервисов являются люди и компании, находящиеся под санкциями Великобритании.
Суд в Симферополе арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту
Как сообщил источник «Интерфакса», речь и идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне. Адвокаты двоих фигурантов дела подтвердили «Интерфаксу», что их подзащитных арестовали. Другие детали дела они отказались комментировать.
ФСБ ранее заявила, что организатором взрыва было Главное управление разведки Минобороны Украины (там назвали деятельность ФСБ «чушью» и не стали комментировать обвинения). СК РФ объявил, что установлено 12 подозреваемых в причастности к подрыву моста, восемь из которых — пятеро россиян, а также трое граждан Украины и Армении — были задержаны. Имена задержанных не назывались.
В Беларуси ввели режим контртеррористической операции
Как заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью российской газете «Известия», решение о введении режима КТО было принято после сообщений о возможных «провокациях» со стороны «сопредельных государств».
«В нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции», — заявил Макей. О каких именно провокациях шла речь, он не уточнил.
В Белгородской области приостановили движение поездов из-за сбитых ракет
Утром 14 октября системы ПВО сбили несколько ракет в районе Нового Оскола, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач.
12 октября Генеральная ассамблея ООН подавляющим числом голосов проголосовала за резолюцию с осуждением «попытки незаконной аннексии» четырех украинских регионов Украины и требованием к России немедленно вывести свои войска с территории Украины.
Хотя резолюция Генассамблеи не имеет обязательной силы, — что не устают подчеркивать российские провластные СМИ и комментаторы, — это важная символическая победа для Украины и ее союзников.
За резолюцию проголосовали 143 страны, 35 воздержались, Россию поддержали пять членов ООН (включая саму Россию). Какие страны и почему голосовали против резолюции, читайте на «Медузе».
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая продолжается уже 233 дня. Спасибо, что вы с нами все это время.