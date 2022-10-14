Правозащитники и СМИ сообщили об облавах на мужчин у станций метро Москвы. Военкомат это отрицает

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Журналисты и правозащитники сообщили, что у станций метро Москвы сотрудники полиции опрашивают мужчин, собирают их данные и вручают повестки.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал подборку видео и фотографий с полицейскими, которые дежурят у станций метро Марьина Роща, Новокосино, Алексеевская, Алтуфьево, Ботанический сад, Бибирево и Щелковская.

На одной из записей сотрудники полиции проверяют документы у мужчины. Автор ролика утверждает, что это «облава» и при входе в метро полицейские «тормозят всех молодых ребят».

Baza и «Ротонда» сообщили об аналогичных «облавах» на улицах и в парадных Петербурга. В администрации города заявили, что речь идет о «группах оповещения», которые состоят из сотрудников районных администрации и военкоматов, а также полицейских. Они, как утверждается, повторно вручают повестки тем, кто в первый раз не явился в военкоматы и не предоставил свои учетные данные.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов сообщил, что к нему обратились сотрудник МГТС и его руководство, пожаловавшиеся на «облаву на уклонистов» у метро Щелковская. По словам работника МГТС, его задержали, а также «хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь».

Публикацию Кабанова прокомментировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он призвал проверять каждый такой сигнал и в случае подтверждения давать «правовую оценку действиям должностных лиц, которые санкционировали такие „облавы“».

«Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — добавил Клишас.

Военный комиссариат Москвы отрицает сообщения о вручении повесток о призыве по мобилизации возле станций метро. «Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. Розыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-розыскной деятельностью по поимке преступников», — заявил военный комиссар города Максим Локтев.

При этом он отметил, что в сферу деятельности правоохранительных органов могут попадать и граждане, уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации. По официальным данным, власти страны намерены привлечь к военной службе до 300 тысяч россиян. По информации «Медузы», в рамках «частичной мобилизации» в России могут призвать более миллиона человек.

В сентябре сообщал, что мобилизация в России будет проходить в три этапа — с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября.

В октябре в некоторых регионах РФ, которые ранее отчитались, что выполнили план Минобороны по призыву, заявили о начале нового этапа мобилизации. В Кремле новую волну призыва отрицают.