«В эти три присеста должны все мужики быть там». «Дождь» рассказал о трех волнах мобилизации

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Мобилизация в России будет проводиться в три этапа — с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября. Об этом сообщает на ссылкой на аудиозапись со встречи в военкомате Омска, присланную одним из читателей.

Канал отмечает, что полностью подтвердить подлинность записи невозможно. Однако такие же данные о трех волнах призыва "Дождю" привели читатели из Красноярского края.

На записи из Омска женщина, по-видимому, сотрудница военкомата, говорит родственникам, что будет три волны вручения повесток — и «в эти три присеста должны все мужики быть там».

На вопрос о том, как должны узнать о получении повестки те, кто, например, улетел в отпуск, она ответила так: «Если он улетел вчера, а сегодня на его имя появилась повестка, в течение трех дней он должен прилететь, иначе уголовная ответственность — 15 лет лишения свободы».

Никто не спрячется, никто не скроется, ни про кого не забудут, найдут всех.

Вспомните Афганистан, вспомните Чечню. Кто кого спрашивал, куда идти? Все полегли, только понятно, что толку нет, за что воюем-то? Была Чечня, поубивали всех пацанов — и все, теперь мы с Чечней друзья, ну так ведь?

В рамках объявленной в России «частичной мобилизации» Минобороны РФ намерено призвать 300 тысяч резервистов. Как утверждается, призыву по мобилизации будут подлежать только те, кто уже отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. В частности, это рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет.

По данным СМИ, в закрытом пункте № 7 указа президента РФ о мобилизации говорится о возможности призвать в армию до миллиона человек. В Кремле это отрицают.

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