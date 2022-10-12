В Кремле отрицают, что в России началась вторая волна мобилизации. Ранее об этом заявили в регионах

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не начиналась вторая волна мобилизации, о чем днем ранее сообщили в некоторых регионах страны. Аудио с комментарием Пескова опубликовало радио «Маяк».

«Никакой новой волны нет. И здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», — сказал Песков.

11 октября о начале нового этапа мобилизации сообщили власти Ростовской и Курской областей (в военном комиссариате Ростовской области уже заявили, что никаких волн мобилизации не существует). Ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова также говорила, что первый этап мобилизации должен был завершиться 10 октября, пишет «Ротонда».

В сентябре сообщил, что мобилизация в России будет проходить в три этапа — с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября. Об этом телеканал узнал от читателей из Омска и Красноярского края, которым об этом сообщили в военкоматах (один из читателей предоставил аудиозапись со встречи в военкомате Омска).

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