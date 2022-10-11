Власти Ростовской и Курской областей объявили о начале «второй волны» мобилизации
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Глава Ростовской области Василий Голубев написал в телеграме, что его регион получил «новое мобилизационное задание», добавив, что призывные комиссии уже приступили к его исполнению.
28 сентября Голубев также в телеграме объявлял, что Ростовская область «практически выполнила задачу по частичной мобилизации».
Обновлено. Власти Курской области также заявили, что перешли ко второму этапу мобилизации. Число мобилизованных в регионе на первом этапе они не уточнили.
В России 21 сентября была объявлена «частичная мобилизация». Пункт президентского указа, в котором говорится, сколько человек планируется призвать в ее рамках, засекречен. В Минобороны РФ сообщали, что призвать собираются около 300 тысяч человек, однако источники, в том числе «Медузы», говорили, что речь идет более чем об 1 миллионе человек. Данные о том, сколько человек планируют призвать в каждом конкретном регионе, официально не раскрываются.
4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в рамках мобилизации призвали уже около 200 тысяч человек, однако «Важным историями» и волонтерам Conflict Intelligence Team (CIT) удалось выяснить, что на начало октября уже были призваны 213,2 тысячи человек в 53 регионах (всего в России их 85 с учетом Крыма, где мобилизация тоже проводилась). Эксперты, опрошенные в ходе этого расследования, говорили, что уверены в том, что мобилизация не ограничится 300 тысячам человек, отправленных на войну.