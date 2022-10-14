Клиенты «Тинькофф» за рубежом пожаловались на сбои в работе приложения. Банк посоветовал пользоваться VPN

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Пользователи «Тинькофф» в России и за рубежом пожаловались на перебои в работе приложения. На это обратил внимание автор телеграм-канала «Русский маркетинг» Семен Ефимов, пишет vc.ru. Также о сбоях рассказали читатели издания «Бумага».

Клиенты «Тинькофф» не могут зайти ни в приложение банка, ни в брокерский сервис с иностранных IP-адресов, сообщают vc.ru и «Бумага». При этом сотрудники обоих изданий смогли зайти в приложение, подключившись к российскому IP-адресу через VPN-сервисы.

Банк подтвердил сложности в работе приложения за границей и заявил, что они могут быть связаны «с использованием IP-адресов вне юрисдикции РФ». «Попробуйте воспользоваться российским IP-адресом», — посоветовал «Тинькофф» в твиттере.

Позднее «Тинькофф» заявил, что в некоторых телеграм-каналах появилась фейковая информация о том, что банк якобы запретил своим клиентам пользоваться приложением, если они находятся вне России.

«Как на самом деле: мы не устанавливали никаких ограничений по использованию сервисов Тинькофф клиентам из других стран. Сегодня по техническим причинам часть клиентов вне России действительно столкнулась со сложностями в работе с приложением Тинькофф. Этим клиентам мы порекомендовали войти в приложение, переключившись на российский IP-адрес — это временная рекомендация, пока мы не устраним полностью все неполадки», — говорится в твиттере банка».

Автор телеграм-канала «Русский маркетинг» Семен Ефимов обратил внимание, что утром 14 октября в телеграм-канале IT Army of Ukraine, у которого более 200 тысяч подписчиков, появился призыв присоединиться к кибератаке на «Тинькофф». «Цель остается неизменной, как для всех банков — создать проблемы в проработке платежей, отсрочить выполнение финансовых обязательств по контрактам, и посеять сомнения среди получающих платежи через него», — сказано в объявлении.

7 октября клиенты «Сбербанка», находящиеся за границей, пожаловались, что не могут зайти в приложение и в личный кабинет на сайте. Банк, в частности, посоветовал использовать «российское VPN-соединение». В телеграм-канале IT Army of Ukraine в тот же день публиковали призыв к кибератаке на «Сбер».