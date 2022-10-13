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Война Двести тридцать второй день

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 октября читайте здесь.

Главные новости последних часов:

  • Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением аннексии украинских территорий. Против проголосовали только пять стран, включая Россию.
  • Власти Челябинской области сообщили о гибели пятерых мобилизованных жителей региона.
  • Представители аннексированной ДНР заявили о взятии под контроль двух населенных пунктов на территории региона.
  • Глава Минфина США предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов.
  • Суд в Тюмени прекратил административное дело против местной жительницы из-за надписи «Нет в***е». Она сказала, что имела в виду «Нет вобле».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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Власти Челябинской области сообщили о гибели пятерых мобилизованных жителей региона в Украине

Где и когда это произошло, не уточняется.

Семьям погибших обещают выплатить по миллиону рублей.

Ежедневная сводка британской разведки

Сегодня она посвящена обстановке в Херсонской области.

  • Отступив примерно на 20 километров на севере Херсонского сектора в начале октября, российские войска, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Мыловое.
  • На этой линии продолжаются тяжелые бои, особенно на ее западном участке, где продвижение украинских войск означает, что российский фланг больше не защищен рекой Ингулец. Большинство российских сил на этой линии фронта — все еще недоукомплектованные подразделения ВДВ. 
  • В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части гражданского населения из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.

Суд в Тюмени прекратил административное дело против местной жительницы из-за надписи «Нет в***е» на асфальте

Протокол на женщину составили по статье о «дискредитации» армии. Ей грозило от 30 до 50 тысяч рублей штрафа.

На заседании суда обвиняемая заявила, что ее надпись означала «Нет вобле», поскольку она «испытывает неприязнь к данному виду рыб».

Суд согласился с доводами женщины, закрыл дело и постановил вернуть ей коробку с синим мелом, которая была изъята полицией.

Вячеслав Володин — о массированных ракетных ударах по Украине

Власти ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Опытное и Иванград на артемовском направлении.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

В Украине погиб адвокат из Санкт-Петербурга, мобилизованный 25 сентября

Как сообщил глава «Агоры» Павел Чиков, это первая гибель адвоката, отправленного на войну по мобилизации.

Никифоров погиб 7 октября под Лисичанском.

Ночью был обстрелян Николаев

Как утверждает глава Николаевской области Виталий Ким, по городу били ракетами С-300.

В результате обстрела поврежден пятиэтажный дом. Из-под завалов достали ребенка, который провел там шесть часов, поиски других людей продолжаются.

Бахмут, Донецкая область

Мужчина идет мимо противотанковых ежей. 12 октября 2022 года
Carl Court / Getty Images

Утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • За прошедшие сутки российские войска нанесли три ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из РСЗО. От ударов пострадали 40 населенных пунктов. При атаках использовались крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотники иранского производства.
  • Силы обороны Украины за сутки отразили атаки ВС РФ в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.
  • На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, российские подразделения начали получать приказы о временном прекращении наступательных действий. Основная причина — низкое морально-психологическое состояние пополнения.
  • В районе города Токмак Запорожской области поражены три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) С-300 противника вместе с личным составом. 
  • В Херсонской области в районе Токаревки «в результате точечного огневого поражения» потери противника составили до 150 человек убитыми.
  • Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Поражены семь ЗРК. Подразделения ПВО сбили четыре вертолета и 26 беспилотников.
  • Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов. 
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Рано утром Киевская область была атакована дронами-камикадзе

Об атаке сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. Позже заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что целью стали объекты критической инфраструктуры.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Генассамблея ООН осудила аннексию украинских территорий

Соответствующая резолюция, принятая в ночь на 13 октября, осуждает проведенные Россией «референдумы» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных Херсонской и Запорожской областях.

За резолюцию проголосовали 143 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран — Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Воздержались во время голосования 35 государств, в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан.

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Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.