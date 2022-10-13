Война Двести тридцать второй день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 октября читайте здесь.
Главные новости последних часов:
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением аннексии украинских территорий. Против проголосовали только пять стран, включая Россию.
- Власти Челябинской области сообщили о гибели пятерых мобилизованных жителей региона.
- Представители аннексированной ДНР заявили о взятии под контроль двух населенных пунктов на территории региона.
- Глава Минфина США предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов.
- Суд в Тюмени прекратил административное дело против местной жительницы из-за надписи «Нет в***е». Она сказала, что имела в виду «Нет вобле».
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Власти Челябинской области сообщили о гибели пятерых мобилизованных жителей региона в Украине
Где и когда это произошло, не уточняется.
Семьям погибших обещают выплатить по миллиону рублей.
Ежедневная сводка британской разведки
Сегодня она посвящена обстановке в Херсонской области.
- Отступив примерно на 20 километров на севере Херсонского сектора в начале октября, российские войска, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Мыловое.
- На этой линии продолжаются тяжелые бои, особенно на ее западном участке, где продвижение украинских войск означает, что российский фланг больше не защищен рекой Ингулец. Большинство российских сил на этой линии фронта — все еще недоукомплектованные подразделения ВДВ.
- В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части гражданского населения из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.
Суд в Тюмени прекратил административное дело против местной жительницы из-за надписи «Нет в***е» на асфальте
Протокол на женщину составили по статье о «дискредитации» армии. Ей грозило от 30 до 50 тысяч рублей штрафа.
На заседании суда обвиняемая заявила, что ее надпись означала «Нет вобле», поскольку она «испытывает неприязнь к данному виду рыб».
Суд согласился с доводами женщины, закрыл дело и постановил вернуть ей коробку с синим мелом, которая была изъята полицией.
Вячеслав Володин — о массированных ракетных ударах по Украине
Власти ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Опытное и Иванград на артемовском направлении.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
В Украине погиб адвокат из Санкт-Петербурга, мобилизованный 25 сентября
Как сообщил глава «Агоры» Павел Чиков, это первая гибель адвоката, отправленного на войну по мобилизации.
Никифоров погиб 7 октября под Лисичанском.
Ночью был обстрелян Николаев
Как утверждает глава Николаевской области Виталий Ким, по городу били ракетами С-300.
В результате обстрела поврежден пятиэтажный дом. Из-под завалов достали ребенка, который провел там шесть часов, поиски других людей продолжаются.
Бахмут, Донецкая область
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли три ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из РСЗО. От ударов пострадали 40 населенных пунктов. При атаках использовались крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотники иранского производства.
- Силы обороны Украины за сутки отразили атаки ВС РФ в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.
- На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, российские подразделения начали получать приказы о временном прекращении наступательных действий. Основная причина — низкое морально-психологическое состояние пополнения.
- В районе города Токмак Запорожской области поражены три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) С-300 противника вместе с личным составом.
- В Херсонской области в районе Токаревки «в результате точечного огневого поражения» потери противника составили до 150 человек убитыми.
- Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Поражены семь ЗРК. Подразделения ПВО сбили четыре вертолета и 26 беспилотников.
- Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Рано утром Киевская область была атакована дронами-камикадзе
Об атаке сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. Позже заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что целью стали объекты критической инфраструктуры.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Генассамблея ООН осудила аннексию украинских территорий
Соответствующая резолюция, принятая в ночь на 13 октября, осуждает проведенные Россией «референдумы» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных Херсонской и Запорожской областях.
За резолюцию проголосовали 143 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран — Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Воздержались во время голосования 35 государств, в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан.
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