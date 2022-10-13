Война Двести тридцать второй день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 октября читайте здесь.

Главные новости последних часов:

Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением аннексии украинских территорий. Против проголосовали только пять стран, включая Россию.

Власти Челябинской области сообщили о гибели пятерых мобилизованных жителей региона.

Представители аннексированной ДНР заявили о взятии под контроль двух населенных пунктов на территории региона.

Глава Минфина США предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов.

Суд в Тюмени прекратил административное дело против местной жительницы из-за надписи «Нет в***е». Она сказала, что имела в виду «Нет вобле».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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