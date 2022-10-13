Правительство РФ пообещало обеспечить жителей Херсонской области бесплатным жильем в регионах России

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Правительство РФ приняло решение помочь с организацией выезда жителей аннексированной Херсонской области в регионы России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах РФ. Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым», — сказал Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»).

Так Хуснуллин ответил на обращение главы Херсонской области Владимира Сальдо, который попросил руководство России посодействовать в выезде местных жителей в регионы РФ для отдыха или учебы.

Вице-премьер российского правительства добавил, что жителей Херсонской области, которые решат остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем.

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