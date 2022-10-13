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Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

На фоне массированных ракетных ударов по Украине, которые нанесли войска РФ, часть российских чиновников и представителей бизнеса «опустошены и подавлены», они ожидают ухудшения экономической и политической ситуации в стране. Об этом высокопоставленные представители «российской элиты» на условиях анонимности рассказали газете The Washington Post. Вот пересказ этого текста.

Эффект от , начавшегося с подачи президента РФ Владимира Путина и направленного на подавление критики неудач российской армии, будет временным, заявили в интервью The Washington Post несколько чиновников и предпринимателей.

«На поле боя есть и другие проблемы. Не думаю, что это [удары по украинской критической инфраструктуре] снимет тяжесть давления», — сказал один из влиятельных московских бизнесменов.

По словам собеседников The Washington Post, даже если ударами удастся причинить ущерб энергосистеме Украины и военные действия затянутся до зимы, России может не хватить ракет для продолжения обстрелов. Один из чиновников заявил, что ракеты производятся, но речь идет о единицах новых ракет, тогда как резервы уже на исходе.

«Никого не устраивает статус-кво. Понятно, что военная или политическая победа невозможны. Но и поражение невозможно. Это превращается в цугцванг, как в шахматах — когда каждый шаг хуже предыдущего, но ничего не делать нельзя», — заявил один из собеседников газеты из числа чиновников.

Оптимизм летних месяцев, когда, по словам другого источника во власти, многие в российской элите верили, что Россия повернет ситуацию в свою пользу и найдет выход, полностью испарился. «Люди видят, что у них нет будущего», — добавил он.

Принудительная мобилизация уже ударила по популярности Путина, одной из главных опор его легитимности на посту президента, сказал московский бизнесмен. По его мнению, когда с фронта начнут доставлять тела погибших мобилизованных, ситуация станет еще хуже. «Через несколько месяцев в России будет очень негативная тенденция: ухудшение настроений в обществе. Все зависит от фронта», — заявил предприниматель.

«Арсенал возможных действий Путина очень ограничен. Помимо нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, он может применить только тактическое ядерное оружие. Если украинское контрнаступление продолжится, вопрос, что делать дальше, снова встанет перед Путиным», — отметил бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко, который сейчас живет в США.

Однако мало кто в Москве считает, что Путин использует ядерное оружие в Украине, несмотря на угрозы Кремля, заявил московский бизнесмен. Он считает, что тогда у российского президента не останется козырей, а Китай может заблокировать такую эскалацию: «Такой ящик Пандоры [китайцы] открывать не хотят».

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Бизнесмен полагает, что поддержка со стороны Саудовской Аравии инициативы по сокращению добычи нефти придала уверенности российскому президенту, который считает, что из-за внутреннего кризиса Европе «будет не до Украины». «Это по-прежнему война на истощение, пока одна из сторон не лишится возможности ее продолжать», — сказал собеседник The Washington Post.

Экономисты и представители бизнеса говорят, что санкции начинают все сильнее бить по российской экономике, а ограничение цен на нефть из РФ, которое страны намерены ввести в декабре, станет новым ударом. Путину нужны деньги для продолжения войны, отметил экономист, проректор парижского института Sciences Po Сергей Гуриев. «Ему нужны деньги, чтобы заплатить Ирану и Северной Корее за оружие. Но в декабре мы увидим совершенно новую реальность», — добавил он.

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В ожидании ужесточения санкций каждая новость с фронта становится ударом для российской экономики, заявил газете еще один представитель московского бизнеса. «Весь бизнес страдает от того, что происходит. Все заморозили свои инвестиционные планы», — отметил предприниматель.

Еще двое российских бизнесменов рассказали, что прежняя вера в то, что Россия сможет перенаправить торговые потоки с Запада в Китай, Казахстан и Индию, быстро развеялась. Казахстан начал блокировать грузы с европейскими товарами, направлявшимися в Россию, а Китай — останавливать некоторые поставки. «Все в полнейшей фрустрации. Настроение очень плохое», — добавил еще один высокопоставленный российский бизнесмен.

Как отмечает The Washington Post, представители московской элиты начали говорить о возможной смене руководства страны так, как никогда раньше за более чем 20 лет правления Путина. Хотя никто из них не может сказать, как и когда это может произойти.

«Мы начали входить в революционную ситуацию, — сказал изданию один из чиновников. — Все ждут, когда что-то изменится — власть или война. „Ястребы“ хотят более жестких действий, „голуби“ вообще не хотят никакой войны. Момент для смены политической системы назревает. Но как это произойдет, я не знаю».