Люди из окружения Путина уже 15 лет помогают Алине Кабаевой. Один из них одолжил 12 миллиардов рублей, чтобы в медиахолдинг под ее руководством вошел канал СТС Расследование центра «Досье»

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Гавриил Григоров / ТАСС

После вторжения России в Украину бывшая спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева попала под западные санкции из-за ее предполагаемых отношений с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в Вашингтоне считают, что Кабаева родила Путину «как минимум троих детей» и играет важную роль в сокрытии его личного состояния за границей, говорили источники The Wall Street Journal.

Президент России и бывшая спортсменка никогда не подтверждали свои отношения, а газета «Московский корреспондент», написавшая об их свадьбе в 2008 году, получила резкую реакцию лично от Путина и через 10 дней после выхода статьи была закрыта. Тем не менее люди из окружения президента уже как минимум 15 лет помогают Кабаевой, пишет в своем новом расследовании.

Издание рассказало, как приближенные к Путину бизнесмены отдавали в распоряжение бывшей спортсменки недвижимость (некоторые из этих фактов уже были известны раньше), а также описало, как оно утверждает, «вероятно, самую дорогую покупку, которую знакомые главы государства провели в интересах Кабаевой и связанных с ней сторон».

Друзья Путина дарили Кабаевой квартиры

СМИ много раз писали, что друзья Путина передавали недвижимость и землю Кабаевой и членам ее семьи. Петр Колбин (друг детства президента) передал ее бабушке Анне Зацепилиной две квартиры на Арбате в Москве, Геннадий Тимченко (знаком с Путиным с 1990-х, считается одним из его «кошельков») — квартиру в Петербурге, а Григорий Баевский (партнер давнего друга президента Аркадия Ротенберга, известен как «риелтор друзей Путина») — участок на Рублевке и квартиру в Москве.

Как пишет центр «Досье» со ссылкой на данные Росреестра, Кабаева, ее бабушка, мать и сестра владеют в общей сложности 10 квартирами в Москве и Петербурге, а также участками и коттеджами в Московской области и в Сочи. Их общая рыночная стоимость, по подсчетам центра «Досье», достигает 2,5 миллиарда рублей.

Один из друзей Путина предоставил Кабаевой свой особняк в Швейцарии (и, вероятно, яхту «Шахерезада»)

Кабаева пользовалась и теми активами, которые формально ей не принадлежат. В апреле The Wall Street Journal писал со ссылкой на чиновников из США и ЕС, что бывшая спортсменка неоднократно и надолго останавливалась на вилле с вертолетной площадкой в муниципалитете Колоньи на берегу Женевского озера. Особняки в этом районе являются исторической ценностью, а их стоимость достигает 70–80 миллионов долларов.

Как пишет центр «Досье», в Колоньи есть лишь одна вертолетная площадка. Она находится недалеко от дома, купленного Геннадием Тимченко. Площадка является частью владений под названием «вилла Hauterive». Сейчас эти владения разделены на две части; одна из них весной 2022 года была выставлена на продажу за 75,5 миллиона долларов.

Занимавшийся продажей риелтор подтвердил журналисту центра «Досье», что на участке есть вертолетная площадка. По данным сервиса отслеживания полетов ADS-B Exchange, с 2016 года на участке и вблизи него приземлялись пять частных вертолетов, из них четыре связаны с компанией Swift Copters, которая работает с клиентами из России, пишет центр «Досье».

Собеседник, знакомый с Кабаевой, рассказал изданию, что спортсменка пользовалась вертолетом, который доставлял ее «буквально до порога дома Тимченко» в Колоньи. Журналист центра «Досье» также задал вопросы о Кабаевой риелтору, который продавал участок с вертолетной площадкой. Вскоре после этого участок сняли с продажи.

Кроме дома Тимченко в Швейцарии, Кабаева, вероятно, пользовалась «Шахерезадой» — яхтой, которую, по данным центра «Досье», Путину подарила группа российских бизнесменов во главе с Тимченко. Согласно информации издания, в конце 2020 года Кабаева побывала в Милане. В то же самое время там находились сотрудники Федеральной службы охраны, которые, как утверждали соратники Алексея Навального, входили в экипаж «Шахерезады». После вторжения России в Украину итальянские власти арестовали яхту.

Еще один друг Путина дал кредит на 12 миллиардов рублей, чтобы возглавляемый Кабаевой холдинг купил СТС

С 2014 года Кабаева возглавляет совет директоров холдинга , которая владеет долей в Первом канале, российской версией Discovery, а также каналом РЕН ТВ и газетой «Известия». В 2018 года НМГ вместе с ВТБ купила телеканал СТС за 18 миллиардов рублей (позднее банк продал медиахолдингу свою долю в канале).

Как отмечает центр «Досье», ВТБ и НМГ не потратили на сделку собственные деньги — они использовали заемные. Одним из заимодавцев стал сам СТС, а другим — физическое лицо Колбин В. П. За сутки до заключения договора о покупке канала он предоставил ВТБ и «Национальной медиагруппе» кредит на 12,3 миллиарда рублей под 16% годовых.

Колбин В. П. — это Владимир Колбин. Сын друга Путина Петра Колбина, который, по словам источника центра «Досье», был номинальным владельцем ряда активов президента. Петр Колбин умер в начале 2018 года, и его «бизнесом» стал управлять сын. До этого Колбин-младший работал в правоохранительных органах и возглавлял службу безопасности в ТРК «Петербург».

В 2018 году Владимир Колбин выступил посредником в сделке с акциями «Согаза», крупнейшей страховой компании РФ. Он приобрел ценные бумаги у фирмы дочери Тимченко за 23 миллиарда рублей и продал их самому «Согазу» за 55 миллиардов рублей. Вскоре после этого Колбин-младший и выдал «Национальной медиагруппе» кредит на 12,3 миллиарда рублей для покупки СТС.

Бонус: как Кабаева попала в НМГ и сколько ей там платят

Как рассказал источник центра «Досье», близкий к администрации президента, вопрос о том, «куда пристроить Кабаеву», возник примерно в 2007 году. Медиасфера оказалась бывшей спортсменке «ближе всего», пишет центр «Досье». «Национальная медиагруппа» была создана в 2008 году, и Кабаева сразу вошла в ее общественный совет. В это время она также была депутатом Госдумы, но за семь лет в парламенте стала соавтором лишь пяти законопроектов. В 2014 году Кабаева покинула Думу и возглавила совет директоров НМГ.

Сейчас Кабаева редко комментирует работу компании. Источник центра «Досье» объяснил это тем, что она не участвует в текущей деятельности НМГ. Как пишет центр «Досье», для Кабаевой это «синекура, приносящая солидный доход и позволяющая много времени уделять благотворительности, спорту и детям». Например, в 2018 году официальный доход бывшей спортсменки в НМГ составил 785 миллионов рублей, писал со ссылкой на утечку из базы данных Федеральной налоговой службы.

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