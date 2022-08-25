Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Катерина Тихонова выступает на Петербургском международном экономическом форуме, 4 июня 2021 года Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Российское издание и немецкий журнал Der Spiegel рассказали о европейских поездках Катерины Тихоновой — предполагаемой младшей дочери президента России Владимира Путина. В этих путешествиях ее сопровождали десятки охранников из Службы безопасности президента (СБП).

Журналисты получили доступ к архиву документов из электронной почты Алексея Скрипчака — одного из сотрудников СБП, который, как пишут "Важные истории", был «закреплен» за Тихоновой. Архив передал тот же анонимный источник, который в 2020 году поделился с «Важными историями» перепиской Кирилла Шамалова — бывшего мужа Тихоновой. Издание не знает имя и мотивы этого источника, но решило опубликовать предоставленные им данные, так как они имеют общественную значимость.

Согласно переписке Шамалова, Скрипчак отвечал за список гостей и безопасность на его свадьбе с Тихоновой в 2013 году. В 2016-м он же забронировал для дочери президента номер на две ночи в отеле Hotel Continental Relax & Spa в шведском городе Хальмстад. За день до приезда Тихоновой в соседнюю гостиницу заселились семь сотрудников СБП. На следующий день вместе с дочерью президента прибыли еще трое, они жили в ее отеле. Таким образом, численность охраны Тихоновой достигла 10 человек.

В 2017 году Скрипчак бронировал для Тихоновой жилье в Лондоне — три номера для шестерых охранников и три для самой дочери президента и тех, кто путешествовал вместе с ней (кто это был, не уточняется).

Но главным направлением для полетов Тихоновой стала Германия. Там жил танцовщик Игорь Зеленский, который, как выяснили журналисты, является партнером Тихоновой и отцом ее дочери, . Зеленский был художественным руководителем Баварского государственного балета и покинул этот пост лишь после вторжения России в Украину. Ранее "Важные истории" писали со ссылкой на архив Скрипчака, что с 2017 года Тихонова летала к Зеленскому десятки раз, порой с интервалом всего в несколько дней.

Вместе с ней туда же летали охранники. Как правило, они прибывали группами от семи до 10 человек и селились в гостинице Hotel an Der Oper, которая находится на соседней улице от Баварского балета. Например, весной 2018 года группа офицеров СБП месяц прожила в разных мюнхенских отелях, пока в городе находилась Тихонова и ее дочь.

Бронирование гостиниц в этой поездке обошлось почти в два миллиона рублей. В архиве Скрипчака нет данных, кто за это платил, но "Важные истории" предполагают, что поездки охраны оплачивались из бюджета. При этом в России членам семьи президента положена государственная охрана, только если они живут вместе с президентом или сопровождают его в поездках. «Очевидно, частные путешествия Катерины Тихоновой не соответствуют этим требованиям закона», — пишут "Важные истории".

В общей сложности за пять лет — с января 2016-го по январь 2021-го — Скрипчак бронировал гостиницу для охранников, которые сопровождали Тихонову, почти 100 раз. При этом только треть бронирований пришлась на Россию. Более 40 бронирований были в Германии, другими популярными направлениями оказались Австрия и Италия, пишут "Важные истории".

По данным Der Spiegel, спецслужбы ФРГ долго не замечали неофициальные визиты дочери российского президента. Москва должна была сообщить об этих поездках, чтобы охранники Тихоновой могли носить оружие на территории Германии (едва ли они сопровождали дочь президента, будучи безоружными, считают опрошенные Der Spiegel эксперты). Но таких предупреждений не было.

Иногда Тихонова летала в Германию «Аэрофлотом», пишет Der Spiegel. В других случаях она использовала бизнес-джеты. Так было, в частности, во время поездки в Мюнхен на месяц весной 2018 года. Тогда Тихонова с ребенком летала в город на частном самолете Gulfstream G650 с бортовым номером LX-SIX. Этот бизнес-джет раньше принадлежал другу Путина Геннадию Тимченко, а в 2018 году его конечным собственником стал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — государственная компания, которую возглавляет Кирилл Дмитриев. Он женат на Наталье Поповой, которая является заместителем Тихоновой в фонде «Иннопрактика» и считается подругой дочери президента.

Стоимость часа аренды подобных бизнес-джетов стоит около семи-десяти тысяч евро. Таким образом, один перелет в Мюнхен и обратно мог стоить около 40 тысяч евро. Кто платил за перелеты Тихоновой, неизвестно. Сама она не ответила на вопросы «Важных историй». Юрист международной организации по борьбе с коррупцией Амин Куш заявил изданию, что, по его мнению, использование дочерью президента государственной охраны и бизнес-джета госкомпании в личных целях — это «пример коррумпированного поведения».

Подробнее про Тихонову и Зеленского

Встречайте очередного зятя Путина — танцовщика Игоря Зеленского Как он познакомился с Катериной Тихоновой, стал важной фигурой в Крыму и лишился работы в Баварии. Расследование «Медузы», «Настоящего времени» и центра «Досье»

Подробнее про Тихонову и Зеленского

Встречайте очередного зятя Путина — танцовщика Игоря Зеленского Как он познакомился с Катериной Тихоновой, стал важной фигурой в Крыму и лишился работы в Баварии. Расследование «Медузы», «Настоящего времени» и центра «Досье»