«Важные истории» рассказали о новом партнере дочери Путина Катерины Тихоновой. Это артист балета Игорь Зеленский

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Дочь Владимира Путина создала семью с худруком Баварского государственного балета Игорем Зеленским и последние годы жила с ним на две страны — в России и в Германии, пишут со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении документы, а также источник в Баварском балете.

Один из документов, на которые опираются «Важные истории», — это список пассажиров чартерного рейса Мюнхен-Москва, совершенного 9 декабря 2019 года. Как следует из публикации, этим рейсом летели Катерина Тихонова, Игорь Зеленский, их двухлетняя дочка, а также две няни, учительница фортепьяно и трое сотрудников Службы безопасности президента России.

В распоряжении журналистов также оказались данные из электронной почты сотрудника Службы безопасности президента, который, как утверждается, является личным охранником Катерины Тихоновой. Среди этих документов есть паспорта Тихоновой, Зеленского и их дочери.

Наконец, источник в Баварском балете заявил изданию Der Spiegel, с которым «Важные истории» сотрудничали в работе над материалом, что Игорь Зеленский — «скорее всего, партнер дочери Путина».

52-летний Игорь Зеленский — успешный российский артист балета, был приглашенным солистом многих западных театров. С 2016 года по апрель 2022-го возглавлял Баварский государственный балет. Он также входит в наблюдательный совет фонда «Национальное культурное наследие», который должен был по предложению Владимира Путина строить культурно-образовательные комплексы в разных регионах России и стал известен из-за масштабных сокращений сотрудников в 2020 году.

В 2010-е мужем Катерины Тихоновой был Кирилл Шамалов, сын давнего знакомого Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. В это время ему достался крупный пакет акций компании «Сибур», который, по данным журналистов, он продал на фоне развода с Тихоновой в 2017-м.

Читайте также

Путина спросили, когда он публично признает своих дочерей. Президент отвечал три минуты, но так и не ответил Полная расшифровка

Читайте также

Путина спросили, когда он публично признает своих дочерей. Президент отвечал три минуты, но так и не ответил Полная расшифровка

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь