«Важные истории» опубликовали фрагменты переписки бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Из писем следует, что он купил 3,8% акций «Сибура» за 100 долларов

Издание «Важные истории» выпустило расследование, посвященное предполагаемому бывшему зятю президента РФ, члену совета директоров крупнейшей нефтехимической компании России «Сибур» Кириллу Шамалову. Оно основано на архиве из за 2003-2020 годы, которые журналистам передал анонимный источник.

Из писем Шамалова следует, что 23-25 февраля 2013 года бизнесмен сыграл на горнолыжном курорте «Игора» в Ленинградской области свадьбу с предполагаемой дочерью Владимира Путина , с которой он был знаком с детства. Журналисты нашли в письмах Шамалова беседы с устроителями торжества, приглашения для гостей с пожеланиями по дресс-коду, а также фотографии со свадьбы.

В письмах также говорится об обустройстве дома Шамалова и Тихоновой в поселке Усово на Рублевке, который «Важные истории» оценили в 15-17 миллионов евро (с учетом земли, дома, мебели и оборудования). Также в переписке упомянут дом в Биаррице во Франции, который Шамалов купил в октябре 2012 года у бизнесмена Геннадия Тимченко, друга Путина, за 4,5 миллиона евро.

Видеоверсия расследования «Важных историй» Важные истории

В июне 2013 года, вскоре после женитьбы, сказано в письмах, Шамалов купил за 100 долларов 3,8% акций «Сибура», которые, по оценке самого Шамалова, могли стоить около 380 миллионов долларов. Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, комментируя это, сказал, что журналисты «Важных историй» используют «некорректные цифры», а у Шамалова не было эксклюзивных условий по покупке акций.

1 августа 2014 года Шамалов купил еще 17% акций «Сибура» у Геннадия Тимченко на кредит Газпромбанка, в совет директоров которого входит брат Шамалова Юрий. В переписке журналисты нашли описание схемы выкупа этих акций через «создание искусственной задолженности» и ее погашение пакетом акций.

В январе 2018 года агентство Bloomberg сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались. В архиве переписки Шамалова последнее его письмо Тихоновой датировано 15 июня 2017 года. Незадолго до этого, в апреле 2017 года, Шамалов продал акции «Сибура», купленные у Тимченко, которые, по данным источников Bloomberg, он изначально получил в качестве гарантии доверия со стороны Владимира Путина.

Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова отказались отвечать на запросы «Важных историй».

Обновлено 13:00. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно, кто стоит за подобными «информационными упражнениями» и «устремлениями по дискредитации», но отказался назвать имена организаторов. «Все это, как правило, — иногда умелая, иногда нет — подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. И соответствующим образом мы к этому относимся», — сказал он.

В 2018 году США включили Кирилла Шамалова в санкционный список из 24 россиян, в том числе миллиардеров и высокопоставленных чиновников, а также нескольких российских компаний. В Минфине США говорили, что в список попали люди, «получающие выгоду от путинского режима или играющие ключевую роль в пагубных действиях России».