США ввели санкции против семи российских олигархов и 17 чиновников

Санкции введены и против 12 компаний, подконтрольных попавшим в список бизнесменам. Среди них связанные с Дерипаской «Базовый элемент», En+ и агрохолдинг «Кубань».

Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В список включены, в частности, бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов и Андрей Скоч.

Соединенные Штаты ввели санкции против семи российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников из «кремлевского списка».

Минфин США представил так называемый кремлевский список в январе 2018 года; в него вошли 210 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. В частности, в список попали все российские предприниматели, чье состояние превышает миллиард долларов.

«Кремлевский список» был составлен в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций». Он был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года — как реакция на подозрения о вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году.

Расследование о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией и российском вмешательстве в президентские выборы ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. 4 апреля канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что команда Мюллера допросила двух российских бизнесменов; их спрашивали о возможном финансировании президентской кампании Трампа.

Россия отрицает вмешательство в выборы президента США. Трамп и его окружение также отвергают какие-либо незаконные связи с Россией.