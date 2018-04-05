CNN: двое российских бизнесменов допрошены в США по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США, допросила двух российских бизнесменов. Об этом сообщает CNN со ссылкой «на многочисленные источники, близкие к расследованию».

Участники расследования, по словам собеседников телеканала, интересовало, переводили ли состоятельные россияне прямо или косвенно средства на президентскую кампанию Дональда Трампа.

Один из бизнесменов, которых телеканала называет «олигархами», был задержан для допроса, когда его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. У него, по данным собеседников CNN, также были досмотрены электронные устройства.

Допрос второго российского бизнесмена был проведен во время его недавней поездки в США, рассказали источники телеканала. Были ли в этом случае досмотрены его электронные устройства и проводились ли с ним какие-либо дальнейшие следственные действия, неизвестно.

Еще одному бизнесмену из России, который последнее время США не посещал, был направлен запрос на встречу с представителями команды Мюллера.

Ранее, отмечает телеканал, об интересе команды спецпрокурора Мюллера к российским бизнесменам известно не было. Один из собеседников CNN предположил, что у участников расследования появились какие-то доказательства того, что бизнесмены из России финансировали кампанию Трампа.