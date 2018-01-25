Bloomberg: Катерина Тихонова рассталась с Кириллом Шамаловым. В апреле он продал свою долю в «Сибуре»

Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента Владимира Путина, рассталась с Кириллом Шамаловым, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Когда именно это произошло и состоялся ли развод официально, собеседники агентства не уточняют.

По данным Bloomberg, с разрывом отношений связана продажа акций нефтехимической компании «Сибур», принадлежавших Шамалову. Сделка состоялась в апреле 2017 года, владельцем более чем 20-процентной доли Шамалова стал миллиардер Леонид Михельсон, председатель совета директоров «Сибура».

Bloomberg отмечает, что, судя по данным его источников, Шамалов ничего не заработал на сделке, поскольку акции ему были проданы в качестве знака доверия со стороны семьи Владимира Путина.

Собеседник Bloomberg, близкий к Шамалову, заявил изданию на условиях анонимности, что связи между продажей акций «Сибура» и отношениями с Тихоновой нет. По сведениям этого источника, Шамалов вместе с отцом вкладывался в «Сибур», но инвестиция оказалась не слишком выгодной.

Официального подтверждения этим сведениям не поступало. В Кремле ранее отказывались комментировать сведения о том, что Катерина Тихонова является дочерью Путина.