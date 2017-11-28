Агентство Reuters объявило, что ему удалось найти новое подтверждение того, что Катерина Тихонова — дочь российского президента Владимира Путина.

Родство Тихоновой и Путина агентству подтвердил вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) по юридическим вопросам Манфред Мохаб.

На вопрос Reuters, знает ли он, что Тихонова является дочерью Путина, Мохаб ответил: «Да. Я знаю ее, да, конечно». На повторный вопрос Мохаб, как сообщает агентство, кивнул и повторил: «Да».

Обновление. В комментарии РБК Манфред Мохаб заявил, что «ничего не подтверждал». «Я не могу подтвердить вещей, которые не знаю», — цитирует его издание.