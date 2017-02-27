Сын главы Росгвардии будет курировать строительство новой школы акробатического рок-н-ролла Ради учебного заведения, которое представляла на конкурсах Катерина Тихонова, выселят три школы

Как обнаружила «Медуза», в ближайшее время правительство Москвы построит для специализирующейся на акробатическом рок-н-ролле спортшколы «Хамовники» не только большой комплекс в Подмосковье, но и новое здание на Красной Пресне. Ради этого придется выселить три образовательных учреждения, где сейчас учатся более тысячи детей. Спортшколу «Хамовники» представляла на соревнованиях предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова, а курировать строительство будет Роман Золотов — работающий в мэрии Москвы сын главы Росгвардии Виктора Золотова.

Откуда взялась школа акробатического рок-н-ролла на Пресне

В феврале 2017 года московские власти объявили тендер на строительство нового комплекса для спортивной школы № 29 «Хамовники» в начале Трехгорного вала. Согласно документам, в здании должны разместиться залы для спортивной гимнастики и акробатики, хореографии и батута, а также проведения тренировок, городских и региональных соревнований. Кроме того, в проекте предусмотрены гостиничные номера для спортсменов из других городов, а также автостоянка. Общая площадь здания — более пяти тысяч квадратных метров, включая подземные этажи.

Сейчас по адресу Трехгорный вал, 2/4, где должен появиться комплекс, располагается здание бывшей вечерней школы рабочей молодежи, которое школа «Хамовники» делит с еще тремя образовательными учреждениями для детей: хоровой музыкальной школой имени Чеснокова, музыкальной школой имени Блажевича и Государственным училищем духового искусства; всего там учатся более тысячи детей. Сотрудники училища и школы имени Блажевича, с которыми пообщался корреспондент «Медузы», ничего не слышали о скором переезде. В московском департаменте культуры, которому подведомственны школы, «Медузе» сообщили, что ничего не знают о строительстве нового здания, а переезда школ в планах ведомства нет.

При этом возведение комплекса, по словам источника «Медузы» в мэрии Москвы, было согласовано еще в апреле 2016 года — несмотря на отрицательное заключение соответствующих публичных слушаний.

Строительство нового здания для школы «Хамовники» обойдется столичному бюджету в 528,3 миллиона рублей. Итоги конкурса по выбору подрядчика планируется подвести 20 марта; существующее здание должны начать сносить в октябре 2017 года, а построить новое — уже к декабрю 2018-го.

Как Москва строит здания для школы «Хамовники»

Здание на Красной Пресне станет уже вторым объектом, который правительство Москвы построит для спортшколы «Хамовники» — именно ее представляла на соревнованиях Катерина Тихонова, предполагаемая дочь президента России Владимира Путина. В 2016 году для школы было решено построить Центр акробатического рок-н-ролла «Жаворонки» в Одинцовском районе Подмосковья. Его стоимость составит около двух миллиардов рублей, а площадь — более девяти гектаров, на которых разместится большой комплекс с бассейном, гостиницей и вертолетной площадкой. Строительство развернется на территории бывшего центра для детей из социально незащищенных семей «Истра», который за некоторое время до объявления планов о строительстве Центра возглавил секретарь дисциплинарного комитета Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла Илья Панферов.

Со зданием на Трехгорном валу произошла похожая история. Здесь ранее находилась спортшкола № 28, специализировавшаяся на прыжках на батуте. В 2013-м ее возглавила Ольга Сбитнева, пятикратная чемпионка мира по акробатическому рок-н-роллу, а в октябре 2015 года департамент спорта Москвы принял решение о присоединении спортшколы № 28 к спортшколе № 29 «Хамовники».

Саму школу «Хамовники» — «ведущее учреждение в Москве и в России по развитию акробатического рок-н-ролла» — летом 2013 года возглавила Татьяна Быстрова, которая была первым тренером Катерины Тихоновой. Ранее школа специализировалась на спортивной гимнастике. Также Быстрова возглавляет Федерацию акробатического рок-н-ролла Москвы, а в феврале 2016 года она была назначена главным тренером сборной России по акробатическому рок-н-роллу.

Кто такая Катерина Тихонова

Дочерью Владимира Путина Катерину Тихонову называли Reuters; в интервью агентству эту информацию подтверждал Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка и член попечительского совета фонда «Иннопрактика», который Тихонова возглавляет. В 2015–2016 годах «Иннопрактика» получила более 877 миллионов рублей от крупнейших российских госкомпаний «Роснефть», «Транснефть» и «Росатом»; также фонд участвует в проекте научно-технологической долины МГУ, стоимость которой в январе 2015-го оценивалась в 110 миллиардов рублей. Сам Владимир Путин говорил, что его дочери «делают первые шаги в своих карьерах, но добиваются хороших успехов».

В последние годы у Катерины Тихоновой было немало спортивных успехов. В 2013 году она в паре с Иваном Климовым заняла пятое место на Чемпионате мира в Швейцарии. В 2014-м на Чемпионате России пара, представлявшая школу «Хамовники», завоевала второе место. В 2016-м Тихонова сменила партнера: вместо 30-летнего Ивана Климова, который вошел в правление фонда «Иннопрактика», новым партнером Тихоновой стал 24-летний Дмитрий Алексеев. Тренирует пару абсолютный чемпион Европы по спортивной акробатике, мастер спорта международного класса, 24-летний Александр Курасов. В декабре 2016 года Тихонова и Алексеев выиграли Кубок России по акробатическому рок-н-роллу.

Тихонова и Алексеев танцуют на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в шведском Хальмстаде, 28 мая 2016 года SKT Mega Dance

Тихонова является одним из вице-президентов Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRCC). В Российской федерации акробатического рок-н-ролла она возглавляет международный комитет и комитет по региональному развитию — Тихонова даже была награждена грамотой «за качественную работу по содействию развития акробатического рок-н-ролла в странах Африки, в результате которой появились национальные федерации в Сенегале и ЮАР».

Причем тут охранник Путина

Курировать строительство новых объектов для спортшколы «Хамовники» будет сын главы Росгвардии, бывшего охранника Владимира Путина Виктора Золотова — Роман Золотов, который в феврале был назначен заместителем главы департамента спорта и туризма Москвы. Золотов работает в мэрии Москвы с августа 2016 года, однако распоряжение о его назначении официально не публиковалось, рассказал источник «Медузы» в мэрии Москвы.

Сфера рабочей ответственности Золотова — пропаганда массового спорта, развитие системы сдачи норм ГТО; он также курирует городские программы «Выходи во двор, поиграем!» и «Московская семья — спортивная семья», а еще занимается развитием спортивных объектов и площадок во дворах. В 2017–2018 годах на реализацию подответственной чиновнику программы «Спорт Москвы» планируется выделить около 70 миллиардов рублей, из которых почти два миллиарда рублей будет потрачено на строительство центра «Жаворонки». В подчинении Золотова находятся около ста физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных объектов в различных округах Москвы.

С 2013 года Золотов-младший входит в совет директоров компании «Байкал-групп», которая спонсировала акции дизайнера Анастасии Задориной, выпустившей коллекцию футболок с принтами вроде «Тополь санкций не боится», а в начале февраля победившей в конкурсе на создание формы для олимпийской сборной России. Отец Задориной — генерал-полковник ФСБ Михаил Шекин.

Биография Романа Золотова на сайте московского Департамента спорта и туризма

Согласно биографии, опубликованной на сайте департамента, 36-летний Роман Золотов окончил Московскую государственную юридическую академию и прошел профессиональную переподготовку в Академии ФСБ по направлению «Оперативная деятельность органов федеральной службы безопасности». С 2007 по 2015 годы он работал заместителем гендиректора ФГУП «Охрана» МВД России, которая сейчас входит в состав Росгвардии. Занимался Золотов и творческой работой — в середине 2000-х годов выступил продюсером сериалов «Воротилы» и «Воротилы. Быть вместе», показанными на Первом канале. Также Золотов сыграл одну из главных ролей в сериале «Честь имею», действие которого развивается в ходе второй чеченской войны.