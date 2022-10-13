В Белгороде поврежден 16-этажный жилой дом. Власти заявили, что в городе «работала ПВО» из-за обстрела ВСУ Чья ракета (российская или украинская) упала на многоэтажку, непонятно

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Reuters / Scanpix / LETA

В Белгороде 13 октября обрушилась часть крыши 16-этажного жилого дома. Местные жители и паблики сообщили о попадании в здание ракеты или фрагмента ракеты. Мэр города Антон Иванов заявил, что на дом «после работы ПВО» упал «неопознанный объект». Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ПВО работала в связи с обстрелом со стороны вооруженных сил Украины.

В результате инцидента никто не пострадал; при падении фрагментов крыши были повреждены две машины. Жителей поврежденного дома переселят в гостиницу, заявил мэр.

Губернатор Гладков также заявил о попадании «не разорвавшейся части снаряда» на спортивную площадку около лицея № 32 (расположен в шести километрах от пострадавшего дома) и о повреждениях в результате украинского обстрела на территории школы в приграничном селе Красное (школу перевели на дистанционное обучение).

В Белгороде обломки ракеты упали на жилой дом Meduza

Что именно упало на дом, неизвестно. Изображения фрагментов ракеты пока опубликованы не были. Судя по характеру повреждений, это могла быть ракета (или ее часть) российского комплекса ПВО С-300. Около лицея № 32 был найден фрагмент другой зенитной ракеты — от ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С1», который стоит на вооружении российской армии.

Власти Украины не подтвердили нанесение ударов по территории Белгородской области — как и в большинстве подобных случаев. При этом 13 октября российские провластные «пранкеры» Лексус и Вован опубликовали фрагменты разговора, который они якобы провели с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой от лица бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. На записи Кулеба говорит: «Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то в приватном общении — насколько оно в зуме может быть приватным — я вам скажу, что да, это мы». В ответ на какую реплику он это сказал, из видео неясно из-за монтажа.

В МИД России слова Кулебы интерпретировали как «чистосердечное признание»; украинский МИД предполагаемый разговор министра с «пранкерами» не комментировал.

Инцидент в Белгородской области произошел на фоне массированных обстрелов украинской территории Россией. Они начались после взрыва на Крымском мосту. Обстрелам подверглись в том числе объекты энергетической инфраструктуры по всей стране; в результате погибли десятки человек, в украинских регионах начались перебои с подачей электроэнергии. Минобороны РФ заявило, что удары проводились «высокоточным оружием» по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

Российские обстрелы Украины

Россия бомбит Киев — такого обстрела не было с начала войны Минобороны РФ нанесло удары по детским площадкам, музеям — и по офисному центру на улице Льва Толстого. Репортаж «Медузы»

Российские обстрелы Украины

Россия бомбит Киев — такого обстрела не было с начала войны Минобороны РФ нанесло удары по детским площадкам, музеям — и по офисному центру на улице Льва Толстого. Репортаж «Медузы»