ПАСЕ призвала страны Европы объявить Россию «террористическим режимом»

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Парламентская ассамблея (ПАСЕ) приняла резолюцию о российской агрессии против Украины, в которой призвала членов Совета Европы признать Российскую Федерацию «террористическим режимом».

Официальный твиттер-аккаунт ПАСЕ ретвитнул сообщения украинских депутатов о принятии резолюции.

Финальная версия документа на сайте ПАСЕ к моменту публикации новости выложена не была, однако поправка к черновику, добавляющая в перечень призывов «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом», была принята.

Также ПАСЕ призвала ускорить создание специального международного трибунала в связи с агрессией против Украины, а также признать российские политические партии, голосовавшие за решения, нарушающие суверенитет Украины, «организациями, способствующими терроризму».

В резолюции названа незаконной аннексия оккупированных украинских территорий и осуждаются угрозы применения ядерного оружия руководством РФ и усиление репрессий внутри России.

Угрозы использования ядерного оружия, как сказано в резолюции, несовместимы с обязательствами России как постоянного члена Совета безопасности ООН.

В мае сейм Литвы признал Россию страной, поддерживающей терроризм. В августе то же сделал сейм Латвии. Аналогичный документ находится на рассмотрении в парламенте Эстонии. Власти США признать РФ спонсором терроризма отказываются.

Что это за статус?

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