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Германия передала Украине первую из четырех систем противовоздушной обороны Iris-T SLM. Как отмечает Der Spiegel, это наиболее современная система ПВО, которая есть у Германии.

Зенитно-ракетный комплекс Iris-T SLM состоит из трех машин: пусковой установки на военном грузовике, радиолокационной машины и командирской машины. Зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

Поставки нового оружия канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал еще в июне, но предполагалось, что первая установка отправится в Украину не раньше ноября. Однако в начале октября министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время своего визита в Одессу заявила, что первая поставка немецкой системы ПВО в Украину состоится «в ближайшее время».

Оставшиеся три системы будут переданы Украине в 2023 году. Точные сроки пока неизвестны.

В конце сентября Украина получила от США американо-норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS. Эти системы действуют в радиусе 40–50 километров и на высоте более 15 километров. Они могут поражать крылатые и баллистические ракеты, беспилотники и самолеты.

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