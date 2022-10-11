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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле подстанции. По его словам, две тысячи человек остались без электричества

Источник: Вячеслав Гладков

Украинские вооруженные силы обстреляли подстанцию в поселке Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в результате обстрела поврежден трансформатор подстанции.

Губернатор сообщил, что «более двух тысяч» жителей региона из-за этого остались без электричества. Он пообещал, что свет восстановят в течение нескольких часов.

Приграничные районы Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам. Обычно о повреждениях инфраструктурных объектов при этом не сообщается.

10-11 октября Россия нанесла удары по городам по всей территории Украины; в числе целей была в том числе энергетическая инфраструктура. Украина из-за повреждений на подстанциях прекратила экспорт электричества в Европу и ограничила его потребление внутри страны.

«Что случилось» об обстрелах инфраструктуры