В Белгородской области приостановили движение поездов из-за сбитых ракет

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Движение поездов временно приостановлено в Новооскольском округе Белгородской области из-за упавших обломков ракет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, утром 14 октября системы ПВО сбили несколько ракет в районе Нового Оскола. Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач.

«Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе. Самое главное — пострадавших нет», — написал губернатор в телеграм-канале.

За последние сутки в Белгородской области произошли ряд инцидентов, которые местные власти связали с атаками со стороны Украины. Днем 13 октября Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород, в результате чего обрушилась часть крыши 16-этажного жилого дома. Кроме того, по данным губернатора, ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино, а также село Красное Шебекинского городского округа. Вечером в поселке Октябрьский был подорван склад с боеприпасами. По сведениям издания Astra, в результате последнего обстрела погибли три сотрудника Росгвардии и еще более десяти получили ранения. В СК без уточнений заявили, что, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

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