Губернатор Белгородской области решил объявить каникулы во всех школах региона с 17 октября

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Власти Белгородской области объявят каникулы во всех школах региона с понедельника, 17 октября. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте».

«С понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ», — сказал Гладков, отвечая на вопрос одной из местных жительниц о том, можно ли объявить осенние каникулы для школьников раньше.

Согласно расписанию Минпросвещения на 2022/23 учебный год, осенние каникулы в школах в этом году должны пройти с 29 октября по 6 ноября.

Белгородская область с начала войны подвергается обстрелам, в последнее они время усилились. 10 октября губернатор сообщил, что все школы и вузы региона на две недели переведут на дистанционный формат обучения.

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