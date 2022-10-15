В Белгородской области в результате обстрела загорелась нефтебаза

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В Белгородском районе Белгородской области при обстреле загорелась нефтебаза. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе», — написал глава области в своем телеграм-канале.

По словам очевидцев, нефтебаза горит в поселке Разумное. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что на нефтебазе из-за обстрела поврежден один из 10 резервуаров. Информации о пострадавших нет.

Гладков также сообщил, что при обстреле 15 октября был поврежден таможенный пункт пропуска в Шебекино. По его словам, в субботу по пограничному переходу ударили 14 снарядов.

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Белгородская область с начала войны подвергается обстрелам, в последнее время они усилились. Так, 14 октября в Белгородской области временно приостановили движение поездов из-за сбитых ракет. В тот же день в результате обстрела в Белгороде загорелась подстанция, после чего часть города осталась без света. Из-за регулярных обстрелов власти региона досрочно объявили каникулы во всех школах. Они начнутся с 17 октября.