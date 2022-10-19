Путин подписал указ о военном положении на аннексированных территориях Украины. В приграничных регионах России введен режим, позволяющий выселять жителей
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины — самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.
Выступая по видеосвязи на заседании Совета безопасности РФ, он пояснил, что на этих территориях режим военного положения действовал еще до их «вступления в состав России». «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ», — сказал Путин. Сегодня же указ будет отправлен на утверждение в Совет Федерации.
Президент также объявил, что главы российских регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности граждан и инфраструктуры.
Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, в аннексированных регионах будет создана «территориальная оборона», еще в восьми регионах вводится «средний уровень реагирования», в Центральном и Южном федеральных округах — «уровень повышенной готовности», а в остальных субъектах РФ — «уровень базовой готовности».
Также Путин поручил правительству РФ подготовить проект указа о создании координационного совета при кабинете министров для «обеспечения потребностей, возникающих в ходе специальной военной операции». Отдельным поручением президент установил минимально гарантированный размер платы в 195 тысяч рублей в месяц мобилизованным гражданам.