Война Двести тридцать восьмой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 октября читайте здесь.

Главные новости:

Утром 19 октября началось «организованное перемещение» жителей Херсона на другой берег Днепра. Въезд в Херсонскую область для гражданских лиц закрывается на неделю, объявила администрация аннексированного региона.

Представители властей аннексированной Запорожской области заявили о попытке украинских войск высадить десант на 30 катерах в Энергодаре «для захвата Запорожской АЭС».

Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который в августе в интервью призывал «убивать как можно больше русских».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде снаряд попал один из объектов инфраструктуры, причинив «незначительные повреждения». Украинские войска, по его словам, также обстреливают Шебекино.

Глава Днепропетровской области сообщил о российских ударах по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела в нескольких населенных пунктах и одном из районов Кривого Рога нарушена подача электричества и воды.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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