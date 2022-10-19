Война Двести тридцать восьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 октября читайте здесь.
Главные новости:
- Утром 19 октября началось «организованное перемещение» жителей Херсона на другой берег Днепра. Въезд в Херсонскую область для гражданских лиц закрывается на неделю, объявила администрация аннексированного региона.
- Представители властей аннексированной Запорожской области заявили о попытке украинских войск высадить десант на 30 катерах в Энергодаре «для захвата Запорожской АЭС».
- Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который в августе в интервью призывал «убивать как можно больше русских».
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде снаряд попал один из объектов инфраструктуры, причинив «незначительные повреждения». Украинские войска, по его словам, также обстреливают Шебекино.
- Глава Днепропетровской области сообщил о российских ударах по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела в нескольких населенных пунктах и одном из районов Кривого Рога нарушена подача электричества и воды.
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Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Вчера фракция «Единой Россия» в Госдуме отказалась голосовать за поправки, которые позволяли освободить от мобилизации многодетных отцов (с тремя и более детьми), отцов детей с инвалидностью, а также единственных сыновей или дочерей.
Херсонская область на неделю закрывает въезд для гражданских лиц
Об этом, сообщает «Интерфакс» заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации аннексированного региона Владимир Сальдо.
Въехать в Херсонскую область смогут «только те, которым даст комендатура пропуск и те, что занимаются обеспечением, снабжением, работой коммунальных органов», сказал он.
Ранее в Херсонской области было объявлено о «перемещении» жителей на «безопасные территории». Как заявили власти аннексированного региона, это поможет российским военным создать «масштабные оборонительные укрепления» и отбить наступление ВСУ.
Перемещение и временное размещение будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства аннексированной Херсонской области.
Всем решившим переехать на территорию РФ российское правительство пообещало жилищные сертификаты.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Все подразделения и министерства администрации аннексированной Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.
Об этом, сообщает канал Минобороны РФ «Звезда», объявил глава администрации аннексированного региона Владимир Сальдо.
Он также добавил, что до 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали, но точных данных нет.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска обстреливают Шебекино
Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ. По повреждениям. Все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК. В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки.
Обстрел продолжается, написал Гладков в телеграме в 11:26 мск.
«Сибирь.Реалии» объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
В Херсоне началось «организованное перемещение» жителей на другой берег Днепра
Об этом сообщила в телеграме администрация аннексированного города Алешки, куда привозят жителей Херсона.
Запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки — его выберут на основе желания самого человека. Будет возможность остаться на новых территориях, а также поехать в субъекты Российской Федерации.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Итальянский политик Сильвио Берлускони на закрытой встрече с депутатами, избравшимися от его партии «Вперед, Италия» на недавних выборах, рассказал, что восстановил отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
Российские министры уже несколько раз говорили, что мы воюем против них. Почему? Потому что предоставляем оружие и деньги Украине. Я лично не могу выражать свое мнение, потому что если об этом расскажут прессе, случится катастрофа, но я очень, очень, очень обеспокоен.
Я начал восстанавливать отношения с президентом Путиным, даже немного слишком — в том смысле, что он послал мне на день рождения 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом. Он меня назвал первым из пяти его настоящих друзей.
Спикер Совета Федерации предложила сделать перерыв в работе сенаторов на время проведения Совета Безопасности, а затем продолжить в 17:00 по московскому времени, пишет «Подъем».
Президент РФ Владимир Путин собирается провести заседание Совбеза днем 19 октября в режиме видеоконференции.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это плановое заседание, оно готовилось заранее. В рамках заседания, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля «планируется обсудить нейтрализацию угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности».
Кроме того, запланирован доклад зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, возглавляющего межведомственную комиссию СБ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
В российских телеграм-каналах в связи с заседанием Совбеза пишут, что на нем могут объявить о закрытии границ России и/или о введении военного положения. В то же время другие источники эти предположения не подтверждают.
Глава Днепропетровской области сообщил о российских ударах по Криворожскому и Никопольскому районам
«Россияне всю ночь били по области из разного оружия», — написал Валентин Резниченко в телеграме.
По его данным, в Криворожском районе в результате ракетного обстрела объектов энергетической инфраструктуры без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов, вода в дома поступает с перебоями.
В Кривом Роге, по словам Резниченко, поврежден двухэтажный жилой дом. Данных о пострадавших нет.
Также, по данным главы Днепропетровской области, люди не пострадали и в результате обстрелов Никопольского района, которые, заявил Резниченко, продолжались всю ночь. Размер причиненного обстрелами ущерба он не уточнил.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
ЧВК Вагнера в октябре начала строительство оборонительной линии в Луганской области. Предполагается, что она протянется на десятки километров и прикроет подходы к Лисичанску и Луганску. Для строительства используют разработанные в СССР быстроходные траншейные машины БТМ-3, которые много лет хранились на складах Минобороны. Опыт Второй мировой войны показывает, что вложения в строительство таких линий обороны в большинстве случаев не оправданы. Их можно прорвать на узком участке или обойти.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся обстрелу с украинской стороны
«Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города», — написал Гладков в телеграме.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Энергодар подвергся ракетному обстрелу из РСЗО HIMARS в ночь на 19 октября, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на власти аннексированного города.
Удары пришлись по городской администрации, мосту на въезде в Энергодар и подстанции «Луч». Как утверждается, Энергодар полностью остался без электроэнергии после удара по подстанции.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре пишет, что командование российскими войсками, участвующими во вторжении в Украину, все хуже справляется со своими обязанностями.
В частности, говорится в обзоре, к концу восьмого месяца войны на тактическом уровне «все острее чувствуется нехватка подготовленных младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными военными».
Плохое руководство на уровне низшего звена, считают эксперты британского Минобороны, «вероятно, усугубляет низкий моральный дух и слабую сплоченность подразделений во многих частях российских Вооруженных сил».
Подкаст «Медузы» о моральном духе российской армии
Четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших вторжением в феврале 2022 года, в настоящее время уволены. Заменившие их, по мнению авторов обзора, «до сих пор мало что сделали для улучшения боевых действий России».
Минобороны Великобритании отмечает, что отсутствие преемственности командования для российской армии, вероятно, будет иметь более негативные последствия, чем имело бы для вооруженных сил стран Запада, так как в Вооруженных силах РФ «разработка планов в основном возлагается лично на командующего а не на коллективные усилия штаба».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий, а также в войсках противоборствующих сторон, в том числе и поступающую от источников, напрямую не участвующих в конфликте.
Представители властей аннексированной Запорожской области заявили о попытке украинских войск высадить десант на катерах в Энергодаре
«Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта», — рассказал РИА Новости член главного совета администрации аннексированного региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, одной из целей украинских военных был захват Запорожской АЭС. «Бой шел несколько часов, не менее трех — трех с половиной часов. Попытка высадки десанта была отбита», — заявил Рогов, добавив, что в попытке высадки десанта участвовали около 30 катеров.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Губернатор Севастополя заявил, что часть обломков беспилотника, сбитого утром над городом, упала на жилую постройку в частном секторе на Северной стороне.
«По информации МЧС было небольшое возгорание, которое оперативно потушили», — написал Михаил Развожаев в телеграме.
В аннексированной Херсонской области планируют «переместить на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50-60 тысяч человек»
Об этом, сообщает канал Минобороны РФ «Звезда», заявил Владимир Сальдо, возглавляющий администрацию аннексированного региона.
Вчера в правительстве РФ объявили, что жителям Херсонской области, которых решат переехать в другие регионы России, будут выдавать жилищные сертификаты.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе утром 19 октября сработала система ПВО.
«По предварительным данным сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек», — написал Развозжаев в телеграме.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского
Соответствующий указ был подписан 18 октября.
В августе Врублевский в интервью блогеру Диасу Кузаирову заявил: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям». Слова Врублевского вызвали резкую реакцию в российском МИДе.
Казахстанский МИД заявил, что дипломат находится в отпуске; ведомство также подчеркнуло, что он принес извинения за свои слова.
При этом Врублевский сохранил пост посла Украины в Казахстане. Из-за этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Казахстан в невыполнении обещаний, что Врублевский «безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки». МИД Казахстана, в свою очередь, назвал заявление Захаровой «диссонирующим с характером союзнических отношений» и вызвал посла РФ.
Администрация аннексированной Херсонской области направила жителям Херсона СМС, в которых предложила мирным гражданам покинуть город из-за возможных обстрелов со стороны украинской армии.
Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999
В 2008 году военнослужащие 15-й миротворческой бригады воевали в Грузии. В 2014-м — аннексировали Крым. В конце февраля 2022-го — вошли на территорию Украины.
«Миротворцы» быстро добрались до Киевской области и вместе с другими российскими военными оккупировали местные села и города. О событиях под Киевом, где были зафиксированы многочисленные преступления российских военных, знает весь мир: тут насиловали, пытали и убивали мирных жителей. Судя по многочисленным свидетельствам, участвовали в этом и «миротворцы» из 15-й бригады.
«Медузе» удалось поговорить с двумя жительницами Самарской области (где базируется 15-я бригада), их мужья ушли на войну в составе «миротворцев». Обе они считают, что их близкие в военных преступлениях не участвовали.
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