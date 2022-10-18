«У нас критическая ситуация». В офисе Зеленского призвали украинцев готовиться к отключению света, воды и тепла по всей стране

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Гражданам Украины следует быть готовыми к отключениям света, воды и тепла по всей стране. Об этом в эфире национального телемарафона предупредил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», — цитирует его слова издание «Страна».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября в стране были разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После таких действий Кремля «пространства для переговоров с путинским режимом не осталось», написал он в твиттере.

Россия с 10 октября наносит массированные удары по украинским городам. Владимир Путин назвал эти обстрелы ответом на взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября. Минобороны РФ утверждает, что атакует лишь объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины, однако под обстрел попадают и жилые здания. Власти Украины сообщали о гибели мирных жителей в результате российских обстрелов.

По мнению британской разведки, Россия намерена нанести масштабный ущерб энергетической сети Украины. «Поскольку с августа Россия терпит неудачи на поле боя, она, вероятно, теперь более охотно наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре в дополнение к военным целям», — говорится в отчете Минобороны Великобритании.

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