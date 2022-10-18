Война Двести тридцать седьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 октября читайте здесь.
Главные новости:
- Украинская компания «Энергоатом» заявила, что российские военные похитили двух сотрудников Запорожской АЭС.
- Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Николаеву. Разрушен двухэтажный жилой дом, сообщили власти региона, погиб один человек.
- Также сообщается об обстрелах Днепра, Ивано-Франковска, Запорожья, Харькова, Житомира, Кривого Рога и Киева. По предварительным данным, целью российских ударов были объекты инфраструктуры.
- В Ейске бомбардировщик Су-34 упал возле девятиэтажки. Причиной крушения стало возгорание двигателя. По последним данным, погибли 13 человек, 19 ранены.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Украинская компания «Энергоатом» заявила, что российские военные похитили двух сотрудников Запорожской АЭС
Начальника службы информационных технологий атомной электростанции Олега Костюкова и помощника генерального директора Олега Ошеку увезли в неизвестном направлении, заявила пресс-служба компании.
«Энергоатом» обращается к руководству МАГАТЭ с просьбой «задействовать все возможные меры» для освобождения сотрудников.
Вчера в Ейске бомбардировщик Су-34 упал возле девятиэтажного жилого дома, погибли 13 человек, 19 получили ранения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что жителям Ейска нужно сохранять оптимизм.
Владелец сети магазинов одежды Zara планирует остаться в России, передав местный бизнес партнеру из ОАЭ
Это следует из определения Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября, на которое обратил внимание «Коммерсант».
«Заявитель указывает, что не уходит с российского рынка, <…> ответчиком предпринимаются действия для продолжения деятельности в РФ, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной, а также изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции», — говорится в определении суда.
По данным «Коммерсанта», российские активы холдинга Inditex, владеющего Zara, могут перейти к ее партнеру из ОАЭ. При этом другие бренды Inditex — Massimo Dutti, Oysho и Zara Home — с российского рынка уйдут, а Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, принадлежащие холдингу, откроются под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о тактике и стратегии сторон конфликта, в том числе экспертные оценки.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине на 18 октября
- С 10 октября Россия наносит удары по целям на всей территории Украины. Для них используются крылатые ракеты, ракеты противовоздушной обороны класса «земля-земля» и предоставленными Ираном дроны-камикадзе Shahed-136.
- Весьма вероятно, что ключевой целью этой кампании является нанесение масштабного ущерба энергетической сети Украины.
- Поскольку с августа Россия терпит неудачи на поле боя, она, вероятно, теперь более охотно наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре в дополнение к военным целям.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о тактике и стратегии сторон конфликта, в том числе поступающую из независимых источников.
Владимир Зеленский — о новом обстреле украинских городов
Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что умеют лучше всего, — терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих абсолютно мирных объектах боролись российские террористы? Государство-террорист ничего не изменит для себя вот такими действиями. Лишь подтвердит свою разрушительную и убийственную суть, за что непременно будет отвечать.
Россия несколько дней наносит удары по объектам энергосистемы Украины. В подкасте «Что случилось» Владимир Омельченко, директор энергетических программ украинского Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, рассказал, как устроена украинская энергосистема, сильно ли ее повредили российские удары и как Украина переживет зиму.
В Киеве, заявил мэр Виталий Кличко, российские войска также ударили по объекту критической инфраструктуры, расположенному в Деснянском районе. Более подробную информацию мэр Киева обещал сообщить позднее, написав лишь, что на место происшествия выехали все экстренные службы.
В некоторых районах Днепра после обстрела начались перебои с подачей электроэнергии, в другие — с водоснабжением, сообщил глава региона Александр Резниченко. По его словам, в объект инфраструктуры в Днепре попали две ракеты.
Губернатор Запорожской области Александр Старух сообщил, что российский дрон-камикадзе утром 18 октября атаковал объект инфраструктуры в городе Запорожье. Кроме того, цитирует «Политика Страны» заявление главы области, по Запорожью российский войска выпустили ракеты, которая попала в складское помещение.
Также ночью 18 октября обстрелам подверглись и другие украинские города. Так, Несколько украинских городов подверглись обстрелам утром 18 октября. Так, глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил , что российские войска нанесли два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре, в результате чего на нем начался пожар. Некоторые районы города остались без электричества и водоснабжения, после атаки обесточена одна из насосных станций «Днепропроводканала».
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе попал под обстрел район одного из промышленных предприятий. «За пять минут было две серии взрывов», — пишет он в телеграм-канале. Из-за взрывов в Харькове приостановлена работа метро.
Еще два удара по объекту энергообеспечения зафиксированы в Житомире, а также три удара по инфраструктурному объекту на Левом берегу Киева, заявил заместитель глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Помимо этого сообщалось об ударах по Кривому Рогу .
В ночь на 18 октября российские войска вновь нанесли ракетный удар по Николаеву, заявил глава областной администрации Виталий Ким.
Одна из ракет, как сообщается, разрушила двухэтажный дом. Погиб мужчина. Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушившегося дома, сообщает УНИАН.
Все кредиты Международного банка реконструкции и развития (МБРР), которые были предоставлены Беларуси или гарантированы ею, переведены в разряд необслуживаемых. Об этом заявил Всемирный банк.
Согласно процедуре Всемирного банка, все кредиты МБРР, которые страна получила или гарантировала, становятся необслуживаемыми, если платеж по любому из них просрочен более чем на шесть месяцев.
После вторжения России в Украину представители 470 некоммерческих организаций (НКО) подписали антивоенное письмо (сбор подписей закрыли 4 марта 2022 года из-за ужесточения закона).
После того как были объявлены победители сначала второго, а затем третьего конкурса Фонда президентских грантов (ФПГ) 2022 года, в благотворительной среде возникло мнение, что ФПГ стал давать меньше грантов тем НКО, представители которых подписали это письмо.
«Медуза» проверила, действительно ли фонды, представители которых подписали антивоенное письмо, стали получать меньше президентских грантов.
В результате падения бомбардировщика Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, по последним данным, погибли 13 человек
«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС», — сообщил ТАСС представитель МЧС.
Среди пострадавших две беременных женщины. В ходе поисковых работ удалось спасти 68 человек, более 360 человек были эвакуированы, добавили в МЧС
Река Северский Донец протекает через Белгородскую и Ростовскую области России, а затем — через Харьковскую, Донецкую и Луганскую области Украины. На ее берегах стоит множество городов и сел, многие из которых появились именно благодаря реке.
С первых дней российского вторжения Северский Донец оказался в центре боевых действий. Вдоль него развернулись ожесточенные бои; взрывались дамбы и мосты; армии обеих стран неоднократно его форсировали. Река спасала людей и влияла на ход войны.
По просьбе «Медузы» к Северскому Донцу отправился харьковский фотограф Павел Дорогой. Он поговорил с украинцами, живущими на берегах этой реки — в Изюме и Старом Салтове, — для которых Северский Донец уже никогда не будет прежним.
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