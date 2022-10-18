Война Двести тридцать седьмой день

Также ночью 18 октября обстрелам подверглись и другие украинские города. Так, Несколько украинских городов подверглись обстрелам утром 18 октября. Так, глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил , что российские войска нанесли два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре, в результате чего на нем начался пожар. Некоторые районы города остались без электричества и водоснабжения, после атаки обесточена одна из насосных станций «Днепропроводканала».

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе попал под обстрел район одного из промышленных предприятий. «За пять минут было две серии взрывов», — пишет он в телеграм-канале. Из-за взрывов в Харькове приостановлена работа метро.

Еще два удара по объекту энергообеспечения зафиксированы в Житомире, а также три удара по инфраструктурному объекту на Левом берегу Киева, заявил заместитель глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Помимо этого сообщалось об ударах по Кривому Рогу .