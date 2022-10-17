Война Двести тридцать шестой день

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 14 октября, объявил, что в России «частичная мобилизация» закончится в течение двух недель. Путин заявил, что всего на войну призовут 300 тысяч человек и никакой дополнительной мобилизации проводить не планируется.

В указе о «частичной мобилизации», изданном 21 сентября, засекречен пункт, в котором говорится, сколько всего человек планируется отправить на войну. Минобороны РФ говорило о 300 тысячах человек, которых планируется мобилизовать. Источники, в том числе «Медузы», сообщали, что речь идет о более чем 1 миллионе человек. Регионы также не раскрывают данных о том, сколько жителей они должны мобилизовать.

Власти некоторых регионов несколько дней назад заявили о «второй волне» мобилизации. Однако в Кремле заявили, что никакого дополнительного призыва не ведется. После этого региональные власти пояснили, что речь шла о добровольцах и «доборе» в рамках первого «мобилизационного задания», а не о «второй волне».