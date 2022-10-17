Война Двести тридцать шестой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 октября читайте здесь.
Главные новости:
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские войска утром 17 октября атаковали город с помощью дронов-камикадзе, поврежден жилой дом, погибла женщина.
- В Харькове из-за российского обстрела остановлено метро, в некоторых районах города отключилось электричество.
- Российские войска также нанесли удары по объектам инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской и Одесской областях.
- Издание Astra опубликовала имена 11 погибших на полигоне в Белгородской области, где 16 октября произошло массовое убийство, а также раскрыло личности открывших стрельбу.
- Биржевая цена на газ в Европе опустилась ниже 1400 долларов за тысячу кубометров.
- Мэр Москвы объявил о завершении «частичной мобилизации» в городе.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 14 октября, объявил, что в России «частичная мобилизация» закончится в течение двух недель. Путин заявил, что всего на войну призовут 300 тысяч человек и никакой дополнительной мобилизации проводить не планируется.
В указе о «частичной мобилизации», изданном 21 сентября, засекречен пункт, в котором говорится, сколько всего человек планируется отправить на войну. Минобороны РФ говорило о 300 тысячах человек, которых планируется мобилизовать. Источники, в том числе «Медузы», сообщали, что речь идет о более чем 1 миллионе человек. Регионы также не раскрывают данных о том, сколько жителей они должны мобилизовать.
Власти некоторых регионов несколько дней назад заявили о «второй волне» мобилизации. Однако в Кремле заявили, что никакого дополнительного призыва не ведется. После этого региональные власти пояснили, что речь шла о добровольцах и «доборе» в рамках первого «мобилизационного задания», а не о «второй волне».
Мэр Москвы объявил о завершении «частичной мобилизации» в городе
«Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», сообщается на сайте Сергея Собянина.
Мэр Москвы поблагодарил призванных в рамках мобилизации. «Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны», — написал он.
Также Собянин пообещал, что Москва позаботиться о родных и близких мобилизованных, а также «вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будет содействовать улучшению быта в воинских частях».
Глава МВД Денис Монастырской, сообщает «Политика Страны», заявил, что по территории Украины российские войска утром 17 октября запустили 40 дронов. 30 из них, по его словам, летели на Киев, большинство удалось сбить. Пять дронов достигли своих целей, заявил Монастырский.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
УНИАН публикует фото пожилой женщины, которую спасли из-под завалов дома в Киеве, разрушенного в результате атаки дронов.
Из-под завалов разрушенного в результате атаки российских дронов-камикадзе жилого дома извлекли тело погибшей женщины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Еще один человек находится под завалами, написал он.
Трое пострадавших жителей доставлены в больницы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что утром 17 октября по Киеву были нанесены пять ударов дронами-камикадзе, в результате которых были повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Кроме того, написал Шмыгаль, ракетным обстрелам подверглись объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской и Сумской областях. «Обесточены сотни населенных пунктов», — сообщил глава правительства Украины.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что жертвами массового убийства на полигоне в Белгородской области стали, в том числе, жители региона.
На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем семьям всю необходимую помощь. Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром.
Astra утром 17 октября опубликовала имена 11 погибших на полигоне, в списке был Николай Липин из Нижегородской области и Николай Агафонов из Нижнего Новгорода.
Киев сегодня утром подвергся атаке российских дронов-камикадзе, сообщали власти Украины. В Шевченковском районе был разрушен жилой дом. Мэр Киева ранее сообщал, что из-под обломков спасли 18 человек, спасатели продолжают разбор завалов.
Стали известны имена троих граждан России, подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту. Как сообщает «Интерфакс», Басманный суд в Москве санкционировал арест россиян — Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.
В пресс-службе суда заявили, что всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Несколько дней назад ФСБ объявляла, что в причастности к теракту подозревают пятерых россиян, но не называла их имен.
13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела граждан Армении и Украины: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняна.
ФСБ называла граждан Украины Соломко и Злобу, а также гражданина Армении Терчаняна причастными к организации отправки взрывного устройства в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. Артем и Георгий Азатьяны в сообщении ведомства не упоминались. Их роль в деле неясна.
Неделю назад российские войска нанесли массированный удар по украинским городам. 14 октября президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита СНГ в Астане, заявлял, что в продолжении массированных ударов «нет необходимости». «Из 29 объектов семь не были поражены так, как планировало министерство обороны, но они их постепенно добирают», — говорил тогда Путин.
Оперативное командование ВСУ «Юг» сообщило о российском ракетном ударе по объекту инфраструктуры в Одесской области, нанесенном утром 17 октября.
Ракета, по данным украинских военных, была выпущена с Су-35, находившегося над Черным морем. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, причиненный ущерб не уточняется.
Мэр Харькова сообщил о как минимум четырех ударах по территории города, передает «Суспильне». Данных о последствиях российского обстрела пока нет.
Украинские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают о работе ПВО в Днепропетровской области. Власти региона на данный момент об обстреле не объявляли.
Что такое критическая инфраструктура, можно ли ее обезопасить и как быстро удастся восстановить после ударов — в нашем подкасте.
Глава Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что ранним утром 17 октября российские войска нанесли ракетные удары по Роменскому району.
Целью ударов, по его словам, были объекты критической инфраструктуры. Есть пострадавшие, написал глава Сумской области, пообещав сообщить подробности позднее.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Помимо Киева, как сообщается, атаке подверглись и другие украинские города. В частности, в Харькове утром 17 октября не работает метро, по словам местных жителей, в некоторых районах города пропал свет, пишет «Политика Страны».
Президент Украины Владимир Зеленский в телеграме прокомментировал атаку дронов, устроенную Россией утром 17 октября
Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас — победа.
Президент России Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков, а также унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» во всех документах стратегического планирования.
Соответствующие поручения, сообщается на сайте Кремля, были даны Путиным в субботу, 15 октября. Срок исполнения поручений — до конца 2022 года.
Книгоиздатели опасаются, что в случае принятия законопроекта о запрете «пропаганды» ЛГБТ, нельзя будет распространять классическую литературу
Об этом пишет «Коммерсант», в распоряжении которого оказалось письмо Российского книжного союза председателю комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну.
В письме, в частности, говорится, что книгоиздатели указывают, что в «Бесах» Федора Достоевского есть сцена, которую можно отнести к совращению малолетних, монолог Екатерины из «Грозы» Александра Островского можно интерпретировать как пропаганду самоубийства, а выдержки из «Морфия» Михаила Булгакова могут быть отнесены к пропаганде наркотиков.
В Киеве утром 17 октября произошли несколько взрывов. По словам мэра города Виталия Кличко, российские войска атаковали Киев при помощи дронов-камикадзе (вероятно, иранского производства). Точных данных о жертвах атаки пока нет.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
В Керчи эвакуировали школы, детские сады и суды из-за поступивших сообщений о минировании
«Пришло сообщение в ЕДДС города, что заминированы все суды, школы и дошкольные учреждения. Производится эвакуация из этих учреждений по протоколу», — сообщили РИА Новости в администрации города.
Украинская железнодородная компания «Укрзализныця», пишет УНИАН, объявила, что пассажиры, которые не успели на свой поезд из-за воздушной тревоги, смогут бесплатно уехать на других поездах, следующих в нужном им направлении. Для этого им нужно будет лишь сохранить билет и показать его проводнику, чтобы тот нашел место в вагоне.
На военном полигоне в Белгородской области 15 октября произошло массовое убийство. По официальным данным, погибли 11 человек и 15 получили ранения.
Сегодня утром телеграм-канал Astra опубликовал список погибших на полигоне:
- Агафонов Николай, Нижний Новгород;
- Гафетдинов Вадим, Волгодонск.
- Годунов Вадим, Мурманская область;
- Грошков Георгий, город Павлово;
- Евдощук Олег, Саратовская область;
- Кириченко Виктор, Херсонская область Украины;
- Липин Николай, Нижегородская область;
- Сапкалов Алексей, Московская область;
- Синицин Денис, Воскресенск;
- Тиняков Вячеслав, Украина;
- Цыганов Николай, Рязань.
Стрельбу, по данным издания, вели граждане Таджикистана Рахмонов Мехроб и Аминзод Тоджиддин.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.