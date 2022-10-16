Война Двести тридцать пятый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 октября читайте здесь, главные фото этого дня смотрите тут.
Главные новости последних часов:
- В Белгороде в результате обстрела пострадали три человека. Очевидцы сообщают о 16 взрывах над городом.
- СК возбудил дело по факту массового убийства на полигоне в Белгородской области. Оно возбуждено по статье об убийстве, а не о теракте.
- В Донецке под обстрел попало здание городской администрации. Власти заявили, что атака велась ракетами HIMARS.
- Китай призвал своих граждан покинуть Украину.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
В результате обстрела Белгорода пострадали три человека.
СК официально подтвердил, что по факту массового убийства на полигоне возбуждено уголовное дело
Статью в ведомстве не уточнили. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что дело возбуждено по статье об убийстве. Минобороны в своих сообщения называло произошедшее терактом.
Прокремлевский блогер Анатолий Шарий опубликовал серию фото, сделанных на полигоне в Белгородской области, где произошло массовое убийство.
В общей сложности на фотографиях можно насчитать не менее 13 лежащих на земле тел. Как утверждает Шарий, люди, открывшие стрельбу, были добровольцами.
Наш источник: «они пришли в военкомат, сказали „хотим Родину защищать, помогать“. Им выдали оружие, отправили в часть, четыре дня они были там, потом на огневых начали всех стрелять. Постреляли 28 человек, офицер на огневой, снайпер — убил их».
В результате обстрела городской администрации Донецка ранения получили четыре человека, сообщили представители аннексированной ДНР.
Также один человек погиб при обстреле Куйбышевского района города.
В результате обстрела Белгорода получили ранения два человека
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков не привел никаких подробностей обстрела. Ранее местные телеграм-каналы сообщали о работе ПВО в городе.
Над Белгородом слышны взрывы
Корреспондент РИА Новости сообщает о как минимум 16 взрывах.
По предварительным данным, над городом работает ПВО.
В Полтавской, Запорожской, Черниговской областях объявлена воздушная тревога.
СК возбудил дело по статье об убийстве по факту инцидента на полигоне в Белгородской области
Об этом со ссылкой на источники поздно вечером 15 октября написал «Коммерсант». Издание пишет, что позже в дело может быть добавлена и статья о теракте (205 УК РФ).
Дело ведет военное следственное управление СК по Западному военному округу; оно будет передано в главное военное следственное управление СК.
Минобороны ранее официально называло «терактом» произошедшую на полигоне стрельбу, в результате которой, по официальным данным, погибли 11 человек.
Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что все нарушения при мобилизации будут расследоваться. В своем телеграм-канале он призвал граждан подавать жалобы в случае необходимости.
Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются. Приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них.
«Мимо проблем никто проходить не будет», — утверждает Володин.
Китай призвал своих граждан покинуть Украину
Власти страны объяснили это «напряженной ситуацией в сфере безопасности».
В Донецке утром обстреляли здание городской администрации
Как заявили представители аннексированной ДНР, обстрел украинские войска вели из установок HIMARS.
О погибших и пострадавших не сообщается.
Губернатор Белгородской области прокомментировал массовое убийство на полигоне
Вячеслав Гладков подчеркнул, что среди погибших и раненых нет жителей региона.
Он не назвал точное число убитых, отметив лишь, что «погибли и ранены многие военнослужащие». Как и Минобороны РФ ранее, Гладков назвал произошедшее террористическим актом.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.