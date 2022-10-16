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Война Двести тридцать пятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 октября читайте здесь, главные фото этого дня смотрите тут.

Главные новости последних часов:

  • В Белгороде в результате обстрела пострадали три человека. Очевидцы сообщают о 16 взрывах над городом.
  • СК возбудил дело по факту массового убийства на полигоне в Белгородской области. Оно возбуждено по статье об убийстве, а не о теракте.
  • В Донецке под обстрел попало здание городской администрации. Власти заявили, что атака велась ракетами HIMARS.
  • Китай призвал своих граждан покинуть Украину.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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В результате обстрела Белгорода пострадали три человека.

СК официально подтвердил, что по факту массового убийства на полигоне возбуждено уголовное дело

Статью в ведомстве не уточнили. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что дело возбуждено по статье об убийстве. Минобороны в своих сообщения называло произошедшее терактом.

Прокремлевский блогер Анатолий Шарий опубликовал серию фото, сделанных на полигоне в Белгородской области, где произошло массовое убийство.

В общей сложности на фотографиях можно насчитать не менее 13 лежащих на земле тел. Как утверждает Шарий, люди, открывшие стрельбу, были добровольцами.

Наш источник: «они пришли в военкомат, сказали „хотим Родину защищать, помогать“. Им выдали оружие, отправили в часть, четыре дня они были там, потом на огневых начали всех стрелять. Постреляли 28 человек, офицер на огневой, снайпер — убил их».

Анатолий Шарий

В результате обстрела городской администрации Донецка ранения получили четыре человека, сообщили представители аннексированной ДНР.

Также один человек погиб при обстреле Куйбышевского района города.

В результате обстрела Белгорода получили ранения два человека

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков не привел никаких подробностей обстрела. Ранее местные телеграм-каналы сообщали о работе ПВО в городе.

Над Белгородом слышны взрывы

Корреспондент РИА Новости сообщает о как минимум 16 взрывах.

По предварительным данным, над городом работает ПВО.

В Полтавской, Запорожской, Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

Что известно о массовом убийстве на полигоне в Белгородской области на данный момент

Массовое убийство на полигоне в Белгородской области. Главное Минобороны заявило о гибели 11 добровольцев. По неофициальным данным, погибших может быть вдвое больше

Массовое убийство на полигоне в Белгородской области. Главное Минобороны заявило о гибели 11 добровольцев. По неофициальным данным, погибших может быть вдвое больше

СК возбудил дело по статье об убийстве по факту инцидента на полигоне в Белгородской области

Об этом со ссылкой на источники поздно вечером 15 октября написал «Коммерсант». Издание пишет, что позже в дело может быть добавлена и статья о теракте (205 УК РФ).

Дело ведет военное следственное управление СК по Западному военному округу; оно будет передано в главное военное следственное управление СК.

Минобороны ранее официально называло «терактом» произошедшую на полигоне стрельбу, в результате которой, по официальным данным, погибли 11 человек.

Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что все нарушения при мобилизации будут расследоваться. В своем телеграм-канале он призвал граждан подавать жалобы в случае необходимости.

Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются. Приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них. 

«Мимо проблем никто проходить не будет», — утверждает Володин.

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Китай призвал своих граждан покинуть Украину

Власти страны объяснили это «напряженной ситуацией в сфере безопасности».

В Донецке утром обстреляли здание городской администрации

Как заявили представители аннексированной ДНР, обстрел украинские войска вели из установок HIMARS.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Губернатор Белгородской области прокомментировал массовое убийство на полигоне

Вячеслав Гладков подчеркнул, что среди погибших и раненых нет жителей региона.

Он не назвал точное число убитых, отметив лишь, что «погибли и ранены многие военнослужащие». Как и Минобороны РФ ранее, Гладков назвал произошедшее террористическим актом.

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Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.