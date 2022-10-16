Иран поставит России баллистические ракеты и новые партии беспилотников

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Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности и беспилотники, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идет о ракетах «Фатех-110» и «Зульфикар», дальность которых составляет, согласно публикации, 300 и 700 километров соответственно.

Также Иран, по данным издания, планирует поставить десятки беспилотников «Мохаджер-6» и «большое количество» дронов-камикадзе «Шахед-136». Оба этих беспилотника уже используются российскими военными против Украины.

Ранее, как написал 16 октября американский Институт изучения войны, в украинских и российских телеграм-каналах появились сообщения о возможных поставках в РФ иранских беспилотников «Араш-2», которые считается более быстрым и более разрушительным, чем «Шахед». В статье The Washington Post эти аппараты не упоминаются.

Официально Иран отрицает поставки России вооружения для использования в войне в Украине. Кремль также отвергал сообщения об этом.