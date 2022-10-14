The New York Times: Россия потеряла шесть тысяч единиц техники с начала войны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

С момента полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около шести тысяч единиц техники. Кроме того, она продолжает тратить боеприпасы с такой высокой скоростью, при которой их невозможно быстро заменить. Об этом пишет The New York Times со ссылкой докладе американских властей.

В связи с санкциями Россия испытывает нехватку комплектующих, из-за которой у нее начались проблемы с производством и ремонтом военной техники. Белый дом пытается выяснить, какие еще материалы и технологии включить в санкционные пакеты, чтобы усложнить Москве производство вооружений, говорится в докладе.

Там также сказано, что Россия пыталась получить западные технологии и запчасти в обход ограничений, а также обращалась за помощью к Ирану и Северной Корее.

Российская армия не сообщает о потерях своей военной техники.

По данным аналитического проекта Oryx, армия РФ потеряла в Украине немногим более семи тысяч единиц военной техники. Генштаб украинской армии утверждает, что речь объем потерь превысил 10 тысяч единиц.

В начале октября The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на Oryx и других аналитиков, что армия РФ бросила на украинской территории больше военной техники и оружия, чем любая из западных стран передала Украине за время войны.

Война. Последние новости

Война Двести тридцать третий день

Война. Последние новости

Война Двести тридцать третий день