WSJ: Россия оставляет в Украине больше тяжелого вооружения, чем любая из западных стран поставляет Киеву

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Российская армия бросает на поле боя и при отступлении больше военной техники и оружия, чем любая из западных стран передала Украине за все время войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на аналитиков открытых данных и военных чиновников.

По данным аналитического проекта Oryx, вооруженные силы Украины захватили 460 российских танков (западные страны поставили 320), 92 самоходных орудия, 448 боевых машин пехоты (210 от Запада), 195 боевых бронированных машин (40 от Запада) и 44 ракетные системы (70 от Запада). WSJ обращает внимание, что эта информация была собрана по открытым источникам, следовательно реальное количество захваченной техники может быть выше.

«У нас так много трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать, — сказал заместитель начальника штаба батальона „Карпатская сечь“ Руслан Андрейко. — Мы начинали как пехотный батальон, а теперь вроде как становимся механизированным батальоном».

В то же время аналитик Oryx Якуб Яновский отмечает, что только часть российского трофейного оружия можно использовать: «То, что они захватывают, представляет собой смесь современного оборудования, которое можно использовать достаточно эффективно, и то, что в действительности должно храниться в музеях». Однако, сообщает WSJ, в последние месяцы ВСУ удалось добыть образцы наиболее современного российского оружия, такие как танки Т-90 и бронетранспортеры БТР-82.

Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал, что чаще всего крупная техника распределяется через командование материально-технического обеспечения, в то время как легкое оружие и боеприпасы остаются у захвативших их подразделений. Но батальон «Карпатская сечь», передав другим подразделениям самоходные орудия, смог оставить себе танки, для которых были найдены экипажи. Сейчас танки прикреплены к батальону и регулярно снабжаются боезапасом и горючим.

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Как сообщала «Би-би-си» в начале сентября, с начала войны Украина получила от западных стран оружия на сумму около 15 миллиардов долларов. Крупнейшими поставщиками стали США (8,79 миллиарда), Польша (1,83 миллиарда), Великобритания (1,36 миллиарда) и Канада (950 миллионов).

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