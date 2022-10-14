Министр обороны Украины утверждает, что Россия израсходовала две трети своего ракетного потенциала. Независимого подтверждения этому нет

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За время войны в Украине российская армия израсходовала две трети своего арсенала высокоточных ракет, сейчас в распоряжении Минобороны РФ имеются 609 ракет различных типов. Такие сведения опубликовал в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников. Откуда он их взял, неизвестно. Сами российские военные подобной информацией не делятся.

По утверждению Резникова, перед началом вторжения у российских военных было 1844 ракеты: 900 ракет для комплексов «Искандер» (сейчас их осталось 124 штуки), 500 ракет «Калибр» морского базирования (сейчас их 272) и 444 крылатых ракеты типа Х-101 и Х-555 воздушного базирования (сейчас осталось 213).

«Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам. Два вывода: военное поражение России неизбежно; Россия — террористическое государство»

Также, выступая в эфире национального телемарафона, глава Минобороны Украины заявил, что у России остались в наличии около 300 дронов-камикадзе Shahed, закупленных у Ирана. Он предположил, что в ближайшее время Москва попробует приобрести у Тегерана еще несколько тысяч таких беспилотников.

С похожим заявлением о ракетном потенциале России выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, у Москвы осталось лишь 25-28% высокоточных ракет от того числа, которое было на начало войны. «Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас создают наибольшие хлопоты» , — сказал он.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны противоборствующих стран. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.

10-11 октября Минобороны РФ провело массированные ракетные удары по городам Украины. В ведомстве заявляли, что атаковали объекты обороны, энергетики и связи, однако под обстрел попали и гражданские объекты. В Кремле дали понять, что удары стали ответом за взрыв на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвиняют спецслужбы Украины.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, за 10 октября российские войска выпустили по украинским городам 84 ракеты, из которых 43 сбили системы ПВО. Кроме того, Украину атаковали 24 беспилотника, 13 из них сбили. Украинский Forbes подсчитал, что этот обстрел обошелся России в 400-700 миллионов долларов. До этого издание сообщало, что за первые два месяца войны российские войска выпустили по Украине более 1300 ракет, которые стоили 7,5 миллиарда долларов.

Независимых сведений о численности ракетного потенциала РФ нет. Ранее различные иностранные разведки, например, британская, утверждали, что Россия исчерпывает свои военные запасы. Военный эксперт Павел Лузин в беседе с изданием говорил, что у России заканчиваются запасы ракет Х-555, но страна по-прежнему может производить ракеты Х-101, «Искандер» и «Калибр».

Если судить по официальным заявлениям Минобороны РФ, в 2019 году производство только ракет семейства «Калибр» составляло около 50 штук в квартал. В начале лета российские власти объявили, что военные предприятия переведены на работу в три смены.