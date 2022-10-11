Британские спецслужбы: Украине удалось переломить ход войны, российские войска истощены

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Украине удалось переломить ход войны, а возможности российских войск «истощены», считает глава британского Центра правительственной связи — спецслужбы, отвечающей за радиоэлектронную разведку и обеспечение защиты информации органов правительства и армии — Джереми Флеминг.

«Мы знаем — и российские командиры на местах знают, — что их запасы и боеприпасы на исходе», — цитирует BBC News заявление Флеминга.

Он также считает, что затраты России на войну в Украине — с точки зрения как людей, так и оборудования — «ошеломляющие», поскольку успехи, которых российским войскам удалось добиться в начале вторжения, сейчас сведены на нет.

Флеминг также отмечает, что связанные с войной решения президента РФ Владимира Путина оказались ошибочными и это начали понимать как во властных структурах, так и жители России в целом. «Они видят, насколько сильно Путин недооценил ситуацию», — считает он.

Россияне, отмечает он, вынуждены бежать от мобилизации, больше не могут свободно путешествовать за границу и осознают, что доступ к современным технологиям и глобальным тенденциям будет резко ограничен.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, о происходящем в зоне боевых действий и в армиях противоборствующих сторон. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.

Карта боев в Украине

Куда целились российские ракеты и почему удары по Украине (как и подрыв Крымского моста) не меняют ситуацию на фронте После успешного наступления ВСУ уперлись в новые линии обороны ВС РФ. Сводка и карта

Карта боев в Украине

Куда целились российские ракеты и почему удары по Украине (как и подрыв Крымского моста) не меняют ситуацию на фронте После успешного наступления ВСУ уперлись в новые линии обороны ВС РФ. Сводка и карта

24 февраля российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. Они оккупировали ряд крупных городов и подошли к Киеву. В марте Минобороны РФ объявило, что основной целью российских войск является «освобождение Донбасса», и вывело войска из других частей Украины. В Донбассе российской армии летом 2022 года удалось вытеснить украинские войска со значительной части Донецкой и Луганской областей, однако в августе-сентябре ВСУ начали успешное контрнаступление.