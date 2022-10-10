Российские войска разбомбили в Украине бизнес-центр, парк, жилые дома и остановки общественного транспорта Минобороны РФ утверждает, что «поражены объекты военного управления, связи и энергетики»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Бизнес-центр «101 Tower» после обстрела центра Киева Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Утром 10 октября Киев и еще 14 регионов Украины подверглись массированным обстрелам. По данным Генштаба ВСУ, российские войска выпустили по городам Украины более 80 ракет, половину из них сбили системы ПВО. Погибли 11 человек, еще 64 получили ранения. Владимир Путин заявил, что обстрелы украинских городов стали «ответом на подрыв Крымского моста». Минобороны РФ утверждает, что удары нанесены по «объектам военного управления, связи и энергетики». «Медуза» составила по открытым источникам, сообщениям СМИ и официальным заявлениям властей список районов, объектов и зданий, пострадавших или разрушенных в результате обстрелов — всего за несколько часов одного дня.

Киев

Жертвы

Пять человек погибли, более 50 пострадали.

Киевская область

удары по объектам критической инфраструктуры в трех районах области, в том числе ТЭЦ;

повреждены частные дома в селах Обуховского и Вышгородского районов;

гражданская инфраструктура в Броварском районе.

Жертвы

Девять человек пострадали, люди еще могут находиться под завалами.

Днепропетровская область

критическая инфраструктура, жилые кварталы, остановки общественного транспорта, автомобили;

в Днепре одна из ракет взорвалась на дороге, в результате был поврежден автобус.

Жертвы

Не менее четырех человек погибли, 19 ранены.

Полтавская область

объекты энергетики в Кременчугcком районе.

Ивано-Франковская область

Львовская область

объекты критической инфраструктуры, в том числе во Львове, приостановлена ​​работа городских ТЭЦ.

Сумская область

объект критической инфраструктуры в Конотопе.

Жертвы

Есть раненые, их количество не уточняется.

Хмельницкая область

объект критической инфраструктуры в Хмельницком, в нескольких домах поблизости выбило окна.

Харьковская область

объекты энергетической и критической инфраструктуры в Харькове и области.

Житомирская область

Главное о российских ударах по Украине утром 10 октября

По всей Украине — массированные обстрелы и воздушная тревога Это ответ России на удар по Крымскому мосту

Главное о российских ударах по Украине утром 10 октября

По всей Украине — массированные обстрелы и воздушная тревога Это ответ России на удар по Крымскому мосту