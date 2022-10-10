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Бизнес-центр «101 Tower» после обстрела центра Киева
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Российские войска разбомбили в Украине бизнес-центр, парк, жилые дома и остановки общественного транспорта Минобороны РФ утверждает, что «поражены объекты военного управления, связи и энергетики»

Источник: Meduza
Бизнес-центр «101 Tower» после обстрела центра Киева
Бизнес-центр «101 Tower» после обстрела центра Киева
Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Утром 10 октября Киев и еще 14 регионов Украины подверглись массированным обстрелам. По данным Генштаба ВСУ, российские войска выпустили по городам Украины более 80 ракет, половину из них сбили системы ПВО. Погибли 11 человек, еще 64 получили ранения. Владимир Путин заявил, что обстрелы украинских городов стали «ответом на подрыв Крымского моста». Минобороны РФ утверждает, что удары нанесены по «объектам военного управления, связи и энергетики». «Медуза» составила по открытым источникам, сообщениям СМИ и официальным заявлениям властей список районов, объектов и зданий, пострадавших или разрушенных в результате обстрелов — всего за несколько часов одного дня.

Киев

Жертвы

Пять человек погибли, более 50 пострадали.

Киевская область

  • удары по объектам критической инфраструктуры в трех районах области, в том числе ТЭЦ;
  • повреждены частные дома в селах Обуховского и Вышгородского районов;
  • гражданская инфраструктура в Броварском районе.

Жертвы

Девять человек пострадали, люди еще могут находиться под завалами.

Днепропетровская область

Жертвы

Не менее четырех человек погибли, 19 ранены.

Полтавская область

Ивано-Франковская область

Львовская область

Сумская область

Жертвы

Есть раненые, их количество не уточняется.

Хмельницкая область

Харьковская область

Житомирская область

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По всей Украине — массированные обстрелы и воздушная тревога Это ответ России на удар по Крымскому мосту