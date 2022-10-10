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Тело погибшего в результате обстрела Киева. 10 октября 2022 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Утром 10 октября города по всей территории Украины подверглись обстрелам. СМИ и местные власти сообщили о взрывах в Киеве, Хмельницком, Житомире, Тернополе, Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Харькове, Конотопе, Одессе, Ровно и Днепре. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил в обстрелах Россию. Генштаб украинских войск сообщил, что российские войска сегодня утром выпустили по Украине в общей сложности 83 ракеты, 43 из них сбили системы ПВО. Судя по сообщениям, обстрелы территорий Украины продолжаются.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по центральному Шевченковскому и Соломенскому районам, а также призвал местных жителей отказаться от выезда в город. До этого Киев последний раз обстреливали в конце июня. По данным местных телеграм-каналов, в столице Украины были слышны как минимум пять взрывов. Сообщается о работе ПВО в Киевской области. Там сбили не менее шести ракет. Глава региона Алексей Кулеба призвал жителей запасаться водой и зарядить гаджеты.

Как сообщила Национальная полиция Украины, в результате обстрела Киева погибли пять человек, еще 12 получили ранения. В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов заявил, что по состоянию на 8:45 после обстрела Шевченковского района погибли восемь человек и 24 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей городов, подвергшихся ударам, не покидать укрытий. «229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в . Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве», — прокомментировал он обстрелы. Позже он записал видеообращение на улице рядом с офисом президента в столице Украины.

Целями российских ударов стали энергообъекты по всей Украине, заявил Зеленский. В Киеве и Хмельницком снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, во Львове, Харькове и Житомирской области — энергетической инфраструктуры. Всего, уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в восьми областях и Киеве были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Центральные улицы столицы перекрыли правоохранители. Движение поездов киевского метро остановлено, станции работают как укрытия для граждан. Кличко также призвал местных жителей во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не выезжать в город без необходимости.

ТАСС утверждает, что взрывы среди прочего произошли на Владимирской улице Киева, где находится здание Службы безопасности Украины. В Киевской области ракета попала в ТЭЦ. После обстрела во Львове пропал свет, весь Харьков обесточен. «Украинские железные дороги» сообщают о повреждении контактной сети на западе Украины и возможной задержке поездов. Школы по всей стране до 14 октября перевели на дистанционное обучение.

Последствия обстрела Киева Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Киева Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Киева Adam Schreck / AP / Scanpix / LETA

За два дня до обстрелов украинских городов на Крымском мосту в Керченском проливе взорвалась фура. Владимир Путин назвал случившееся терактом, обвинив в нем Украину. В результате были разрушены как минимум два пролета одной из веток автомобильной части моста, а также загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на взрыв может быть только «прямое уничтожение террористов».

После взрыва Крымского моста в Минобороны РФ назначили нового командующего российским вторжением в Украину. На эту должность Сергей Шойгу утвердил генерала армии Сергея Суровикина. Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по украинской инфраструктуре, в том числе гражданской. В статьях о назначении Суровикина в провластных СМИ сообщается, что в армии он известен под прозвищем Генерал Армагеддон, которое ему якобы присвоили «за умение действовать нестандартно и жестко».

Руководители аннексированных территорий и Чечни приветствовали обстрел. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов после начала обстрелов территорий Украины 10 октября отметил, что подходы к проведению были изменены. Он назвал это «хорошими новостями».

«Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», — написал он в телеграм-канале.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров, ранее критиковавший Минобороны РФ на фоне неудач российской армии, заявил, что теперь он «на все сто процентов доволен проведением СВО». В своем посте он также оскорбил Зеленского, назвав, его «лохом».

«А что такое, что с лицами укронацистов, когда по-русски не понимают?» — заявил замглавы администрации аннексированной Херсонской области Кирилл Стремоусов, комментируя видео с мирной жительницей Киева, напуганной обстрелами. По его словам, Россия наносит «не ответные удары», а «начинает разговаривать по-взрослому» с теми, кто ее «не услышал».