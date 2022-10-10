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Медведев призвал ответить на взрыв на Крымском мосту «прямым уничтожением террористов»

Источник: Надана Фридрихсон

Ответом России на подрыв Крымского моста может быть только «прямое уничтожение террористов». Об этом замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущей радио «Комсомольская правда» Надане Фридрихсон. Она опубликовала ответы Медведева в своем телеграм-канале.

Медведев считает, что заказчиком и исполнителем взрыва на мосту была Украина, которую он назвал «несостоявшимся государством».

Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. 

По словам замглавы Совбеза, такая реакция «принята в мире» и ее «ждут граждане России».

Кроме того, Медведев в интервью Фридрихсон прокомментировал мобилизацию в России:

Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где её не было более восьмидесяти лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что

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Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. На одной из веток автомобильной части моста, по данным властей, разрушены два пролета. После взрыва загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. По данным следствия, погибли три человека, ехавшие в автомобиле, оказавшемся рядом с фурой.

Президент РФ Владимир Путин также назвал взрыв терактом и обвинил в нем Украину. О том, что за подрывом моста стоит Киев, сообщали источники украинских и американских СМИ.