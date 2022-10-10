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Владимир Путин заявил, что обстрелы украинских городов утром 10 октября стали ответом на взрыв на Крымском мосту в Керченском проливе.

Выступая на оперативном совещании Совета безопасности РФ, президент охарактеризовал произошедшее на Крымском мосту как «теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России». В организации диверсии он обвинил украинские спецслужбы.

Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

Сегодня утром по предложению Минобороны и по планам Генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ.

По данным Генштаба ВСУ, утром 10 октября российские войска выпустили по городам Украины более 80 ракет, половину из них сбили системы ПВО. Украинские власти сообщали, что в результате обстрела Киева погибли как минимум восемь мирных жителей.

Что случилось утром 10 октября

По всей Украине — массированные обстрелы и воздушная тревога Это ответ России на удар по Крымскому мосту

Что случилось утром 10 октября

По всей Украине — массированные обстрелы и воздушная тревога Это ответ России на удар по Крымскому мосту