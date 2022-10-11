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Украинский Forbes: Россия потратила на массированный обстрел 10 октября как минимум 400 миллионов долларов

Источник: Meduza

Украинский Forbes подсчитал, во сколько обошелся российскому бюджету массированный ракетный удар, нанесенный по городам Украины 10 октября. По версии издания, обстрел обошелся в 400-700 миллионов долларов.

По территории Украины, сообщает издание со ссылкой на заявления официальных лиц, были выпущены 84 крылатых ракеты, в атаке также были задействованы 24 беспилотника.

Стоимость выпущенных ракет, отмечает Forbes, оценивается в широком диапазоне, так как неизвестно точное количество ракет каждого типа. По имеющимся данным, пишет издание, по территории Украины были выпущены ракеты Х-101, Х-555, «Калибр», «Искандер», «Торнадо-С» и С-300.

Для расчета стоимости Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 — 13 миллионов долларов, «Калибр» стоит 6,5 миллиона долларов, «Искандер» — 3 миллиона долларов, «Оникс» — 1,25 миллиона долларов, Х-22 — 1 миллион долларов, а «Точка-У» — 300 тысяч долларов. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов — несколько миллионов долларов.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, связанную с боевыми действиями, к ней необходимо относиться с осторожностью.

За первые два месяца войны российские войска, ранее подсчитал Forbes, выпустили по Украине более 1300 ракет, которые стоили 7,5 миллиарда долларов.

Российские войска 10 октября нанесли массированный удар по Украине, в том числе впервые за несколько месяцев ракетному обстрелу подвергся Киев. Ракетный удар привел к отключению или перебоям с подачей электричества на всей территории Украины. Власти России дали понять, что обстрел — ответ на взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября.

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