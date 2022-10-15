Война Двести тридцать четвертый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 октября читайте здесь.
Главные новости
- Ночью и утром армия РФ обстреляла Запорожье, и Никополь и Киевскую область. Пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры, в Никополе ранены два человека.
- Россия потеряла шесть тысяч единиц техники с начала войны, сообщила The New York Times со ссылкой на доклад американских властей.
- Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи еще на 725 миллионов долларов. Новый пакет включает в себя боеприпасы к HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые орудия.
- Саудовская Аравия выделит Украине 400 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Gulagu.net: член команды Евгения Пригожина и сотрудница ФСБ запросили политическое убежище у Франции
Об этом изданию The Insider рассказал глава проекта по защите прав заключенных Gulagu.net Владимир Осечкин, который сейчас живет во Франции.
По его слова, эти люди прилетели в одном самолете и оба пошли запрашивать политическое убежище и международную защиту. «Это выглядело очень странно — каждый из них решил, что второй здесь по его душу», — заявил Осечкин.
По его словам, эти люди дадут французским властям показания о работе ФСБ и ЧВК Вагнера, созданной Евгением Пригожиным.
Сводка британской военной разведки
- За последние две недели в Украину были переброшены контингенты мобилизованных российских резервистов. Их средний уровень личного снаряжения почти наверняка ниже, чем и без того скудное обеспечение ранее развернутых войск.
- Многим резервистам, вероятно, придется приобретать собственные бронежилеты, особенно современный бронежилет 6Б45, который должен быть выдан строевым подразделениям в рамках программы индивидуальной экипировки «Ратник».
- Этот жилет продается на российских интернет-магазинах по цене 40 тысяч рублей (примерно 640 долларов) по сравнению с примерно 12 тысячами рублей (примерно 190 долларов) в апреле.
- В 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тысяч комплектов бронежилетов «Ратник», чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных сейчас в Украине.
- Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одной из основных причин неэффективности российской армии в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки российские войска нанесли шесть ракетных и 30 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадала инфраструктура и мирные граждане Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаково, Лебединского, Запорожья, Давыдова Брода и Мирного.
- Днепропетровская область и город Очаков были атакованы иранскими дронами-камикадзе. Шесть из девяти беспилотников были сбиты.
- Подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате действий ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры и Токмак были убиты около 100 российских солдат. Среди них более 25 только что мобилизованных.
- Больницы на аннексированных территориях (в частности, в Донецкой и Запорожской областях) не справляются с потоком раненых россиян. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования эвакуировать тяжелораненых на территорию РФ смертность среди них превышает 50%.
- Силы обороны Украины отразили атаки ВС РФ в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов Берестовое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Тело жителя Харьковской области, погибшего при обстреле
Рядом с телом — табличка с надписью «Это мой муж. Помогите перевезти останки, дайте похоронить».
Главные новости за ночь
- Ночью и утром российские войска обстреляли Запорожье, и Никополь и Киевскую область. Целями в Запорожье стали объекты инфраструктуры, в Никополе при обстреле пострадали жилые дома, ранены два человека. В Киевской области, по данным властей, жертв и разрушений нет.
- Россия потеряла шесть тысяч единиц техники с начала войны, сообщила The New York Times со ссылкой на доклад американских властей.
- Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи еще на 725 миллионов долларов. Новый пакет включает в себя боеприпасы к HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые орудия.
- Саудовская Аравия выделит Украине 400 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи.
Сегодня 234-й день с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжаем онлайн о войне и связанных с ней событиях.
Хронику предыдущего дня можно почитать здесь.