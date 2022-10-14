SpaceX отказалась платить за спутниковую сеть Starlink для Украины Полторы недели назад Илон Маск предложил «мирный план» для Украины и России, который в Киеве резко отвергли

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Терминал Starlink в Изюме, Харьковская область. 25 сентября 2022 года Yasuyoshi Chiba / AFP / Scanpix / LETA

Компания SpaceX сообщила министерству обороны США, что больше не может продолжать финансирование спутниковой сети Starlink для Украины, и попросила ведомство взять расходы на себя. Об этом сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказались документы компании.

После начала войны в Украине компания SpaceX решила предоставить украинской стороне доступ к глобальной системе спутникового интернета Starlink. 1 марта в страну прибыла первая партия терминалов, обеспечивающих подключение к спутниковой связи.

Как отмечается в статье CNN, терминалы Starlink необходимы в условиях обстрелов коммуникационной инфраструктуры Украины. Спутниковая связь используется в том числе украинскими военными, которые с ее помощью координируют действия подразделений, управляют дронами и корректируют артиллерийский огонь.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении CNN, 8 сентября директор по госзакупкам SpaceX направил Пентагону письмо о том, что затраты на обслуживание сети спутников для Украины стали слишком высокими и приблизились к 100 миллионам долларов.

«Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы в Украину или финансировать работу уже поставленных терминалов в течение неопределенного периода времени», — говорится в письме.

Представитель SpaceX попросил военное ведомство США взять на себя текущие расходы на общую сумму 124 миллиона долларов, а также профинансировать работу Starlink для Украины до конца 2022 года. Компания также предупредила, что финансирование спутников в 2023 году может достигнуть 400 миллионов долларов.

SpaceX также попросила Пентагон принять новый запрос Украины о поставке терминалов Starlink. По данным CNN, в июле главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к главе SpaceX Илону Маску, отметив «исключительную полезность» Starlink. Он рассказал, что в распоряжении украинских военных находятся около 4000 терминалов, но каждый месяц во время боев уничтожаются примерно 500 из них.

Залужный попросил Маска поставить 6200 дополнительных терминалов для украинских войск и спецслужб, а также еще по 500 комплектов оборудования в месяц, чтобы компенсировать потери. В ответ, пишет CNN, в SpaceX заявили, что перенаправили просьбу главкома ВСУ в Пентагон.

В отдельном сопроводительном письме в Пентагон сторонний консультант SpaceX указал, что компания «сталкивается с ужасно трудным решением». «Не думаю, что у них есть финансовая возможность предоставить какие-либо дополнительные терминалы или услуги по запросу генерала Залужного», — отметил он.

После того как SpaceX предоставила Украине доступ к Starlink, Маск получил «широкое признание и благодарность», хотя большая часть терминалов и услуг спутниковой системы была оплачена из сторонних источников, говорится в статье CNN.

По данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тысяч терминалов Starlink в Украине были полностью или частично оплачены Польшей, Великобританией и США, а также краудфандинговыми кампаниями и неправительственными организациями. Они же оплатили около 30% услуг по постоянному интернет-подключению, которые, по информации SpaceX, обходятся в 4500 долларов в месяц. Оставшиеся 70% профинансировала сама компания.

7 октября Маск сообщил в твиттере, что SpaceX потратила на поставку и обслуживание терминалов Starlink в Украине 80 миллионов долларов, а к концу года расходы компании превысят 100 миллионов.

Требование компании Маска об оплате Starlink для Украины вызвало раздражение у руководства Пентагона, пишет CNN. Один из высокопоставленных чиновников ведомства заявил телеканалу, что SpaceX «имеет наглость выглядеть героями», пока другие платят так много за их услуги, а теперь выставляет счета на десятки миллионов долларов в месяц.

Как отмечает CNN, о требованиях SpaceX стало известно после сообщений о масштабных сбоях в работе Starlink во время украинского контрнаступления, а также после скандала, вызванного предложениями Илона Маска по поводу условий для заключения мира между Россией и Украиной.

В начале октября Маск предположил в твиттере, на каких условиях Россия и Украина, вероятнее всего, заключат мир. Среди параметров возможного перемирия он предложил «оставить» аннексированный в 2014 году Крым в составе РФ и провести новое голосование на других аннексированных территориях. Украина, по его мнению, могла бы остаться в статусе «нейтрального» государства. В Украине предложения бизнесмена вызвали резкую реакцию. Там усомнились, что он продолжает поддерживать Киев в войне с Россией. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Маск «пытается узаконить псевдореферендумы, которые проходили под дулами автоматов». Другой советник главы офиса президента Алексей Арестович сказал, что Маск привел его в бешенство «предложением подарить немножко Родины Путину».

Впервые о сбоях, затронувших линию фронта, 7 октября сообщила газета Financial Times. В статье издания среди прочего сообщалось, что сбои привели к «катастрофической потери связи» между украинскими военными. В ответ Маск не стал опровергать сбои, заявив, что происходящее на поле боя — секретная информация. Источник CNN, знакомый с ситуацией, рассказал, что сбои повлияли на попытки ВСУ прорвать оборону российских войск.

В SpaceX не ответили на просьбу CNN прокомментировать недавние сбои и обращение в Пентагон. Представитель Маска не ответил на запрос телеканала. При этом в твиттере бизнесмен прокомментировал замечание корреспондента KyivPost Джейсона Смарта, который отметил, что статья CNN вышла после того, как бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил Маска «**********» (отвалить) в ответ на его предложения по перемирию. Бизнесмен заявил: «Мы просто следуем его рекомендациям».

Представитель Пентагона Боб Дичи сказал CNN, что министерство «продолжает работать над поиском решений для вооруженных сил Украины».

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